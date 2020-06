TT viert 95e verjaardag met grote coryfeeën

De TT-winnaar van 1977 Wil Hartog en tweevoudig wereldkampioen in de 50cc-klasse Jan de Vries reden vandaag tóch een paar rondjes over het Asser circuit. Zij werden uitgenodigd om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Ook Hans Spaan was op het circuit aanwezig. Hij won de TT in 1989 in de 125cc klasse, net als Bennie Streuer en Ilse de Haas, die over een paar weken het seizoen in de zijspanklasse hopen op te pakken.

Jan de Vries (76) won 14 WK races. Hans Spaan (61 jaar) won 9 Grand Prix en werd twee keer vice wereldkampioen. Wil Hartog (72) won vijf Grand Prix waaronder de TT van 1977.

Legendarische dag

"We wilden deze dag echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zegt woordvoerder Peter Schorer van het circuit. "Er waren heel wat organisatoren die het circuit vandaag wilden huren. Maar daar hebben we 'nee' tegen gezegd. Dit is een legendarische dag. Alles wat er zou gebeuren, zou afbreuk doen aan het 'heilige' van de TT. We kwamen toen op het idee om iets te organiseren wat recht doet aan de historie van de TT", aldus Schorer.

Het MotoGP-seizoen wordt over drie weken in Spanje hervat op circuit van Jerez. In totaal staan er dit seizoen nog dertien races op het programma. Zeven daarvan worden daarvan in Spanje verreden.