Een op de vijf van de Drentse jongeren slachtoffer van traditionele criminaliteit

Iets meer dan een vijfde van de Drenten tussen de 15 en 25 jaar is in 2021 slachtoffer geworden van traditionele criminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onder traditionele criminaliteit vallen geweldsdelicten, vermogensdelicten zoals diefstal of fraude en vernielingen. Drenthe (22 procent) zit ongeveer op het landelijk gemiddelde van 24 procent. In Groningen waren procentueel de meeste slachtoffers in 2021 (29 procent), in Friesland de minste met 19 procent.

Volwassenen zijn minder vaak het slachtoffer van traditionele criminaliteit dan jongeren: 16 procent van de volwassenen werd hiermee geconfronteerd.

Relatie met dader

In 40 procent van de gevallen kennen jeugdige slachtoffers van geweldsdelicten de dader. Bij slachtoffers van mishandeling zijn het vooral medestudenten of -scholieren die het geweld plegen (9 procent); bij bedreiging met fysiek geweld worden buurtgenoten het vaakst als dader genoemd (7 procent); en bij seksuele delicten is de dader relatief vaak een vriend of vriendin (12 procent).