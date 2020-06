Fans van de TT vandaag ondanks afgelasting toch naar het circuit in Assen

Bij de hoofdingang staan Take Elzinga en Joke Hakkert. Beide hebben de taak om bezoekers tegen te houden. De hele dag is er een toeloop van motorfans volgens Elzinga. "Het valt me mee dat er nog zoveel langs komen. Ook hele hordes motoren die hier voorbij rijden. Ze willen graag de baan op. Maar er is niets te zien."

Al geboekt

"Alleen genodigden mogen er in", zo zegt Joke Hakkert, Binnen is een kleine bijeenkomst met oud-coureurs. "Wil Hartog is er. Jan de Vries en Bennie Streuer." Ze doen mee aan een klein evenement voor genodigden en media.

Bezoekers komen overal vandaan. Veel van hen hebben vorig jaar al een camping, hotel of bungalow geboekt voor het bezoek aan de TT van dit jaar. Dan blijf je niet thuis. "Ik had al geboekt", zegt een Belgische motorliefhebber. "Dan gaan we gewoon. We fietsen vandaag een route over het historische parcours van de TT. Je moet wat." Volgend jaar hoopt hij toch echt weer op een TT.

Herman Wagenaar uit Wapenveld komt al meer dat veertig jaar in Assen. En ook vandaag stopt hij even. Volledig in 'TT-tenue'. Een geel overhemd en gele klompen. Wagenaar is fan van Valentino Rossi.

TT fan Herman Wagenaar komt in outfit toch even kijken bij het circuit in Assen (Rechten: Andries Ophof)

"Ik hoor een paar motoren. De grote jongens hadden nu moeten rijden. Ik ben groot fan van Valentino Rossi." Toch zit Wagenaar helemaal in de TT-sferen. "Ik heb wat naar Eurosport op tv gekeken met oude beelden. Even langs het circuit en zometeen een bakje koffie doen bij het restaurant in Witten. We kunnen het niet laten."

Toch hebben veel dagjesmensen begrip voor de situatie. Twee inwoners van Brabant zeggen in hun eigen regio veel ellende gezien te hebben vanwege het coronavirus. "Dat wil je niet". Ook zij hadden al een accommodatie geboekt in Drenthe en zijn nu op vakantie hier.

Anderhalve meter

Ze vragen zich af of er volgend jaar wel een TT is. "Volgend jaar een extra groot feest wat ons betreft. Maar ik vraag me af of die anderhalve meter afstand wel kan op het circuit. Het kan nergens eigenlijk. Zolang er geen vaccin is, zou ik het circuit niet open gooien."

Tako Elzinga en Joke Hakkert hopen dat het snel weer drukker wordt. "We hopen dat corona dan voorbij is en dat we hier weer kunnen staan." Ze hebben nog even geduld.