De week van Drenthe: glazenwasser Borger viraal en de TT-loze TT-week

De glazenwasser fietste dwars over het plein waar de koning net in gesprek was en werd bijna van zijn fiets getrokken door een beveiliger. Nationale en internationale media smulden van het verhaal over de glazenwasser die bijna de Nederlandse koning van zijn sokken reed.

De koning was overigens in Borger om zich te laten bijpraten over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de cultuursector.

TT en versoepelingen

Maar er was meer nieuws. De TT gaat dit jaar niet door en dat is een groot gemis voor Drenthe. De horeca in Assen zucht, podiumbouwers hebben niets te doen en veel clubs en verenigingen lopen inkomsten mis door het uitblijven van de TT-campings.

Het was ook de week dat premier Mark Rutte bekendmaakte dat het grootste deel van Nederland op 1 juli weer van het slot gaat. Drenthe reageerde gematigd positief. De anderhalve meter blijft namelijk verplicht en dat valt niet bij alle sectoren in goede aarde.

Drugslab

De politie had vrijdag de handen vol aan het ontmantelen van een drugslab in Kerkenveld. Er werd een partij crystal meth aangetroffen met een productiewaarde van 3 miljoen euro. De bewoner van het pand in Kerkenveld is opgepakt. Crystal meth is een zeer verslavende drug die in Nederland aan populariteit wint.