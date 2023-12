Grote delen spoordijken voldoen mogelijk niet aan veiligheidsnorm

Grote delen van het spoornetwerk in Drenthe voldoen niet aan de veiligheidsnorm. De Volkskrant schrijft dat uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ProRail, blijkt dat in heel Nederland de bodem onder de rails zwak is, wat tot ontsporing kan leiden. ProRail spreekt de conclusie van de krant tegen en laat weten dat treinen veilig kunnen blijven rijden.

In totaal zou in Nederland zo'n 1.400 kilometer aan spoordijken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnorm. "De meeste kwetsbare spoordijken - verhoogde stukken land waar rails op rusten - liggen in de Randstad, het noorden van Nederland en Zeeland", schrijft de Volkskrant . "In die regio's bestaat de ondergrond voornamelijk uit klei en/of veen. Dat is minder stevig dan zand."

Onderzoek

De laatste jaren ontstaan er steeds meer twijfels over de staat van het spoornetwerk. Verschillende ingenieursbureaus onderzochten 2.600 kilometer aan spoordijk.

In Drenthe voldoen grote delen van het spoor 'ruim niet' aan de norm, blijkt uit een overzicht in de krant. Slechts kleine delen van de routes door Drenthe (Zwolle-Groningen, Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Emmen) voldoen wel aan de norm.

Geen paniek

Volgens woordvoerder Martijn de Graaf van ProRail voldoet de spoorbeheerder aan de 'norm die we zelf hebben gesteld'. "Die is op de toekomst gericht", zegt hij. "Onze deskundigen stellen niet dat we nu niet aan de veiligheidsnorm voldoen."

ProRail noemt de uitkomsten dan ook geen reden voor paniek, het acht het treinverkeer veilig. De kans is volgens de spoorbeheerder klein dat er een ongeluk gebeurt door 'afschuiving'. "We rijden veilig of we rijden niet", laat ProRail-baas John Voppen weten.

De bedoeling is dat in de toekomst snellere en zwaardere treinen over het spoor in Nederland rijden. ProRail wil daarom weten of de spoordijken dat aankunnen. Ook ouderdom en klimaatverandering (extreme droogte of juist zeer natte periodes) kunnen invloed hebben op de stevigheid ervan. Om erachter te komen of er maatregelen nodig zijn is meer onderzoek nodig, stelt de spoorbeheerder. Voor een groot deel van Nederland kan ProRail nog niet aantonen dat de ondergrond geschikt is voor meer, snellere en zwaardere treinen.