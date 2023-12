Grote delen spoordijken voldoen niet aan veiligheidsnorm

In totaal voldoet in Nederland zo'n 1.400 kilometer aan spoordijken niet aan de veiligheidsnorm. "De meeste kwetsbare spoordijken - verhoogde stukken land waar rails op rusten - liggen in de Randstad, het noorden van Nederland en Zeeland", schrijft de Volkskrant . "In die regio's bestaat de ondergrond voornamelijk uit klei en/of veen. Dat is minder stevig dan zand."