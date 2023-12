Plannen aanpak Dordsestraat in Emmen aangepast na kritiek bewoners

Er is geluisterd naar de kritische opmerkingen van bewoners van de wijk Bargermeer-Meerveld in Emmen. De gemeente is van plan om twee kruisingen in de Dordsestraat aan te passen. Inwoners waren het niet eens met een aantal maatregelen. Deze komen nu te vervallen of worden op punten aangepast.

De gemeente Emmen maakte in april bekend de kruisingen in de Dordsestraat bij de Noordbargerstraat en de Emmalaan te veranderen in voorrangspleinen zonder stoplichten. De ingrepen moeten ervoor zorgen dat het verkeer beter kan doorstromen.

Opstoppingen

Het gaat om de kruising van de Wilhelminastraat met de Ermerweg en de Bargermeerweg bij het wijkdeel Bargermeer. De tweede kruising is die van de Emmalaan met de Eerste Bokslootweg bij het Meerveld. Momenteel veroorzaakt vooral het eerste punt veel opstoppingen.

Doorgaand verkeer op de Dordsestraat moet regelmatig wachten op afslaand verkeer bij de afslag bij Bargermeer. Extra gevaarlijk is de beruchte fietsoversteek bij diezelfde kruising. Scholieren maken daar volop gebruik van, wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Omrijden

De gemeente was daarom van plan om de Dordsestraat terug te brengen van vier- naar tweebaans en de middenberm door te trekken. Voor het fietsend verkeer werd daarmee de mogelijkheid ontnomen om op dat punt over te steken. Bijkomend probleem was wel dat auto's vanuit het wijkdeel Bargermeer niet meer richting het centrum konden afslaan. In plaats daarvan zouden zij moeten omrijden, zeer tegen de zin van de wijkbewoners.

De bewoners uit het Meerveld hikken aan tegen het verdwijnen van de zuidelijke parallelweg in hun wijkdeel. Die bevindt zich bij de kruising met de Emmalaan. Er werd gevreesd voor blokkades en opstoppingen.

Fietsoversteek

De gemeente is daarom teruggegaan naar de tekentafel en komt de wijk op beide punten tegemoet. In de eerste plaats blijft bij de kruising de middenberm ongemoeid, maar volgt een afsluiting van de fietsoversteek. Bij het Meerveld blijft de zuidelijke parallelweg intact.

Het is de bedoeling om dit voorjaar te beginnen met de werkzaamheden. De gemeente combineert de wegwerkzaamheden met het vervangen van de inmiddels gedateerde riolering.

Nieuwe riolering

Het riool- en het regenwater worden in de nieuwe situatie gescheiden afgevoerd. Overstromingen bij hevige buien moeten daarmee worden voorkomen. De Noordbargerstraat worden bovendien beklinkerd en er komt extra veel groen in het gebied rondom de kruising.