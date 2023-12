Een duik in de geschiedenis van de wolf: van wolvenjacht tot beschermd dier

De wolf loopt nu een aantal jaar in Drenthe rond en de meningen over het dier lopen ver uiteen. Ook eeuwen geleden was de wolf al in Drenthe. Geen nieuw gezicht dus, maar hoe werd er toen tegen de wolf aangekeken? De redactie van Zoek het uit! zette de tanden in dit vraagstuk.

Voordat we de geschiedenis induiken, eerst even de huidige regels op een rijtje. De wolf afschrikken, verjagen, opjagen of bejagen is niet toegestaan, omdat het dier een beschermde status heeft. De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort in onder andere het Verdrag van Bern. Dit houdt in dat er een aantal zaken verboden zijn:

in het wild levende wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, vangen of verstoren;

de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of vernielen;

uit het wild afkomstige wolven, dood of levend, in bezit te hebben

Vanwege deze bescherming moet de wolf in Nederland ook gemonitord worden, dat wil zeggen dat bijgehouden wordt hoeveel en welke wolven er zijn, en waar ze leven in ons land.

Terug in de tijd

Vanaf de 17e eeuw komt het dier voor in de literatuur over Drenthe. Historicus Klamer Bos uit Gieten stuurde ons een stukje uit het boek Zóó is Drenthe' (geschreven door Dr. I.H.J. Vos, Amsterdam, januari 1940), waaruit blijkt dat er meer wolven in onze provincie waren in die tijd, dan dat er nu rondlopen. In dit boek wordt bijvoorbeeld geschreven:

'Welke soorten roofdieren zich in vroegere en latere tijden in Drenthe hebben opgehouden, is niet met zekerheid bekend. Alleen wordt melding gemaakt van wolven. Die ongure vernielers van de Drentse schaapskudden hebben daaronder maar al te vaak belangrijke schade aangericht.'

'Verscheurders van schapen'

Ook de 17e eeuwse dominee en historicus Johan Picardt maakt melding van de wolven in onze provincie. Een 'onafzienbare menigte' van wolven kwam volgens hem vroeger in Drenthe voor. Zo schreef Picardt dat er rond 1283 zoveel wolven zouden zijn geweest, dat niet alleen het vee meer dan ooit werd verscheurd, maar dat zelfs dode mensen bij nacht en ontij uit hun graven werden 'geschrubt en verslonden'.

"Enige fantasie lijkt de dominee niet vreemd. Maar ja, wolven stonden bekend als ongure verscheurders van schapen en wie weet waartoe ze nog meer in staat waren", reageerde historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen in 2019 op de uitspraken van Picardt in het RTV Drenthe-radioprogramma Drenthe Toen

Verplicht op wolvenjacht

Iets wat nu absoluut verboden is, gebeurde toen wel. Er werd jacht gemaakt op de wolf. En niet zomaar, maar werden gezamenlijke drijfjachten georganiseerd. Het Landschapsbestuur besloot in 1596 dat de overlast door wolven zo groot was dat op alle zondagen tot Martini, oftewel Sint Maarten op 11 november, op de wolf gejaagd moest worden. En deelname was verplicht voor alle mannen die gezond waren van lijf en leden. Deden ze niet mee, dan moesten ze een boete betalen, zo legde Luning uit.

Deze jagende groepen liepen, met trommels en ander kabaal om de roofdieren uit hun schuilplaatsen te drijven, dwars door de landerijen, bossen, venen en velden. Zij trokken op richting een vooraf afgesproken punt en sloten zich als een zich steeds kleiner wordende kring uiteindelijk aan elkaar rondom dit punt dat door een baken was aangeduid. De binnen de kring opgedreven wolven werden vervolgens afgemaakt. Als een wolf ontkwam werd de jacht zo snel mogelijk hervat.

Premie voor gedode wolven

Maar ook dat was kennelijk niet effectief genoeg. Daarom werden er in het vervolg voor het doden van wolven premies uitgeloofd.

Zo kregen de inwoners van Hijken in 1606 een bedrag van dertig gulden voor het vangen van negen jonge wolven en in Ees ontving men twintig gulden voor zes jongen. In 1608 kregen de gebroeders Derk en Albert Jansen uit Zuidwolde een bedrag van 35 gulden als premie voor zeven jonge wolven. Albert Nijsinge uit Leggeloo ving twee halfvolwassen wolven en hij liet ze beide, de één dood en de andere levend, in de vergaderzaal aan de Drost en Gedeputeerden in Assen zien, vertelde Luning bij Drenthe Toen.

Waar en wanneer?

Tussen 1606 en 1612, in het jaar 1640 en in de periode van 1643 tot en met 1666 werd er ook op de wolven gejaagd. Daarna lijkt het aantal wolven te zijn afgenomen, staat in het boek 'Zóó is Drenthe'.