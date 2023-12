Red Giants wil 3x3-basketbalvelden aanleggen in Meppel: 'Stukje sfeer van New York hierheen halen'

Rucker Park in Manhattan, New York. Het is een park met outdoor basketbalvelden, waar ook de nodige toernooien worden gespeeld. Gert Klamer, voorzitter van basketbalvereniging Red Giants uit Meppel, is er groot fan van. "Er is een geweldige sfeer en er als een groepje basketbal speelt, zijn er altijd wel mensen die kijken. Hoe gaaf zou het zijn als we een klein stukje daarvan naar Meppel kunnen halen?"

De basketbalvereniging wil in Meppel een paar volwaardige buitenbanen realiseren. Waar in ieder geval 3x3-basketbal gespeeld kan worden, maar het liefst ook het gewone basketbal. "Het moet niet een standaard basketbalveldje worden, maar één met een fatsoenlijke vloer die meegeeft, waar deze jongens niet meteen geblesseerd raken. Dus geen beton of steen. Het moet meteen goed gebeuren", zegt Klamer.

Drie tegen drie-basketbal is populair. De sport maakte tijdens de vorige Olympische Spelen het debuut op het programma. Nederland is er goed in. Bij de afgelopen twee wereldkampioenschappen eindigden het mannenteam als vijfde, net als bij de Olympische Spelen. De damesploeg is dit jaar Europees kampioen geworden, na de tweede plaats vorig jaar.

Andere discipline

Trainer Patrick Koning staat rustig aan de kant, aan het kijken hoe zijn team de warming-up verricht voor het duel met hekkensluiter Sphinx uit Wageningen. Hij heeft wel even tijd voor een praatje. Ook over 3x3-basketbal. "Dat is een heel andere discipline", zegt hij. "Je kan niet even hier drie spelers uithalen daarvoor. Het is veel sneller en je hebt veel minder rust. Hier heb je bijvoorbeeld time-outs. Haal hier maar eens een speler uit. Als je op dit veld van vijf tegen vijf, naar vier tegen vier gaat, krijg je ook al een heel ander en sneller spel."

Red Giants komt dit seizoen uit in de tweede divisie. De ploeg wil heel graag promoveren naar de eerste divisie, maar degradatie naar de derde divisie is dichterbij dan promotie. "We missen onze belangrijkste spelers", zegt Koning. Hij memoreert nog even aan de glorietijden van Red Giants. Eredivisie. En het bruggetje naar 3x3-basketbal is snel gemaakt.

De naam van Jesper Jobse valt. Hij speelde een seizoen voor de Red Giants. "Zijn niveau. Poeh", weet Koning nog. Maar belangrijker voor dit verhaal. "Hij is zo ongeveer de grondlegger geweest van het 3x3-basketbal in Nederland." Met de Nederlandse ploeg, waar hij captain was, is hij tweemaal tweede geworden op het wereldkampioenschap, en op het Europees kampioenschap pakte hij brons met Nederland. Eind 2020 stopte hij met zijn professionele carrière.

Zichtbaar

Voorzitter Klamer kijkt ondertussen wat rond in sporthal Ezinge. Een prima plek om te spelen. "Maar mensen buiten hebben geen idee wat zich hier afspeelt." Met de buitenvelden is dat natuurlijk anders. "Als ik nog ergens een groep jongeren zie basketballen, heb ik altijd de neiging om meteen mee te gaan doen. Ik weet alleen niet of dat gewaardeerd wordt", grapt hij. Er zit wel een serieuze ondertoon in. Door het basketbal naar buiten te halen, hoopt hij dat kinderen er eerder voor kiezen om op basketbal te gaan.

Klamer en Koning wijzen er allebei op dat in de zomer er geen basketbal wordt gespeeld in de hal. "Voetbal, hockey of korfbal zijn sporten die zowel binnen als buiten zijn en dus het hele jaar door kunnen", zegt Klamer. "Dat kan een afweging zijn om op voetbal te gaan in plaats van basketbal."