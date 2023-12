Buurtbewoners Tuindorp Coevorden: 'Overlast en angst nemen toe'

Foutgeparkeerde trailers met oud ijzer, quads en motoren op het gemeentelijk plantsoen, overal zwerfafval en geregeld geluidsoverlast in de avonduren. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden zijn de overlast in hun wijk zat. "Het lijkt ook alleen maar erger te worden."

Dat melden twee bewoners van de wijk, die anoniem willen blijven. Naar eigen zeggen uit angst voor consequenties. "Laat ik het zo zeggen, ik wil liever geen verf tegen mijn muren, of ingeslagen ramen."

'Het lijkt soms wel één grote sloperij'

De buurtbewoners van de volkswijk in Coevorden hebben naar eigen zeggen al zo'n vijf jaar in toenemende mate last van problemen in hun wijk. "Steeds vaker staan er her en der in de wijk trailers geparkeerd, volgestouwd met oud ijzer", vertelt een van de bewoners. "Daardoor kun je er soms ook moeilijk langs. Vaak ligt er ook zwerfafval op straat, of bijvoorbeeld bouten, moeren en schroeven die van een trailer zijn afgevallen."

De omwonende vervolgt: "Er wordt in auto's en onderdelen gehandeld, af en toe wordt een wagen ook even uitgeprobeerd op het gemeentelijk plantsoen. De gemeente moet er vervolgens weer aan te pas komen om het grasveld te herstellen." Datzelfde veld wordt volgens de buurtbewoners ook geregeld gebruikt als crossterrein voor mensen met een motor of een quad. "Af en toe hebben we de indruk dat we op een grote sloperij wonen en dat alles hier maar moet kunnen."

Partytenten in de voortuin

In de zomermaanden staan er bij verschillende voortuinen grote partytenten, waar groepen buurtbewoners tot 's avonds laat bij elkaar komen, melden de twee. "Als je zoiets een keertje doet vanwege een verjaardagsfeest, heb ik daar niet zo'n moeite mee. Maar inmiddels staan de tenten er in de zomer permanent. Als je dan de wijk in komt, staat er meteen een ontvangstcomité klaar." De andere bewoner: "Verderop staat een grote trampoline opgesteld, midden op straat. Dat is toch niet normaal?"

Over het algemeen genomen voelen de buurtbewoners zich niet veilig meer in de wijk. "We durven er haast niets van te zeggen", vult de andere bewoner aan. "Uit angst. We gunnen iedereen zijn of haar vrijheid, maar op dit moment gaat het echt de verkeerde kant op."

'Tijd om angst te doorbreken'

De meeste problemen zouden zich voordoen in de omgeving van de Wethouder Donkerstraat in de wijk. De bewoners hebben de afgelopen jaren meerdere malen aan de bel getrokken, zowel bij de gemeente als bij de politie. "Tot nu toe heeft dat weinig effect gehad. We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het wordt tijd dat hier écht handhavend wordt opgetreden, dan kunnen de problemen volgens ons snel opgelost zijn."