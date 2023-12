Jehovah's Getuigen klagen de staat aan voor discriminatie

Jehovah's Getuigen hebben de Nederlandse staat aangeklaagd wegens discriminatie, laat het landelijk bestuur aan Trouw weten. De reden: alleen hún omgang met seksueel misbruik is overheidswege onder de loep genomen, terwijl andere religieuze groepen buiten schot bleven. Dat alleen zij het 'target' waren, vinden ze ongegrond en daarom discriminerend.

Dat een religieuze organisatie de staat aanklaagt, is een 'redelijk unicum' zegt bijzonder hoogleraar recht en religie Paul van Sasse van IJsselt. Internationaal gezien is het geen verrassing, ziet hij. De Getuigen procederen in Europa heel wat af tegen overheidsbemoeienis en hebben bij het Europese Hof ook vaak gelijk gekregen.

Onderzoek

Het onderzoek waar deze rechtszaak om draait, verscheen in 2020 en is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Voormalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming gaf daartoe opdracht. Aanleiding vormden publicaties in Trouw, waaruit bleek dat de afhandeling van misbruikzaken binnen de Jehovah's Getuigen te wensen overliet. De Jehovah's Getuigen heeft zo'n 30.000 leden in Nederland, het hoofdkantoor staat in Emmen.

Reclaimed Voices, dat opkomt voor slachtoffers, vindt de rechtszaak een klap in het gezicht van de slachtoffers. "Het betekent dat Jehovah's Getuigen de resultaten van onderzoek dat gedaan is niet serieus willen nemen", stelt voorzitter Raymond Hintjes in het NOS Radio 1 Journaal. Hij vindt dat de Jehovah's Getuigen "meer bezig zijn met het beschermen van de eigen reputatie dan met de verhalen van slachtoffers die aangeven gedupeerd te zijn door het seksueel misbruik van de Jehovah's Getuigen".

Rechtszaak

Dat er alleen onderzoek is gedaan naar die geloofsgemeenschap noemt Hintjes vanzelfsprekend, omdat er specifieke aanwijzingen voor waren. "Nu zouden ze de resultaten van het onderzoek kunnen gebruiken om hun misbruikbeleid te verbeteren. Ik denk dat er echt wel wat te verbeteren valt. In plaats daarvan is men dus bezig een juridisch gevecht te voeren", zegt Hintjes.