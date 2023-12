Expeditie Nederland: Historische Kring Hoogeveen bruist

Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en leden haken af; verenigingen hebben het steeds lastiger. Maar niet bij de Historische Kring in Hoogeveen. Daar hebben ze niet alleen veel leden, maar zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers.

Deze aflevering van Expeditie Nederland gaat over het uitstervende verenigingsleven. Wat doen verenigingen om toch te blijven bestaan en wat is het geheim van een florerende vereniging?

Verslaggever Ineke Kemper is op bezoek bij de Historische Kring in Hoogeveen. Die heeft duizenden leden en 140 vrijwilligers in verschillende werkgroepen.