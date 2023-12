De bus rijdt niet alleen meer dóór Donderen, maar stopt er nu ook

Uiteindelijk was het dorpsbewoner Henk Kobes die het lot in het Donderse kruitvat stak. Toen hij een brief stuurde naar Leefbaar Tynaarlo, had hij dit niet verwacht. "Nee, je hoopt het natuurlijk wel, maar ik hoorde van meerdere mensen dat het niks zou worden."

'Scheelt 20 minuten'

Merijn Kobes - zoon van - is vanochtend een van de eerste reizigers die opstapt in Donderen. Hij moet naar het Zernike-complex in Groningen, waar hij bedrijfskunde studeert. "Dit scheelt mij twintig minuten fietsen", rekent hij uit. Voorheen moest hij eerst met de fiets naar Vries om in Groningen te komen. Nu staat er een bushalte op twee minuten lopen van zijn huis.

"Dit is echt een uitkomst", zegt hij. Voortaan kan de 19-jarige student langer uitslapen. "Dat gaat wel bevallen, denk ik."

Spoedklus

Drie weken nam de uitvoering van het project in beslag, vertelt Johan Kemkers van KMK Infra vanochtend. "Een spoedklusje", zegt hij. "Het is niet de eerste keer dat we zo'n project uitvoeren. Laatst in Roden bijvoorbeeld ook nog."