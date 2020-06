Nieuwe manier van registreren leidt tot hogere cijfers politiegeweld

In het Noorden heeft de politie vorig jaar bijna 1.900 keer geweld moeten gebruiken, de jaren er voor was het ruim vijfhonderd keer. Toch ligt het anders, want sinds dit jaar gebruikt de politie een andere manier van registreren. Gevallen van geweld door de politie die eerst niet werden meegenomen, worden nu wel geregistreerd. Daardoor is dus een flinke stijging te zien in het aantal meldingen.

En dat heeft volgens Janny Knol, plaatsvervangend politiechef in Noord-Nederland, een belangrijke reden. "We zijn als politie professioneel en willen naar ons handelen blijven kijken. We willen hier transparant over zijn en leren van onze eigen inzetten. Dus met vastleggen gaan we nu een stapje verder."

Alles wordt gemeld

Knol legt uit hoe dat registreren gaat. "Als collega's op straat geweld gebruiken komen ze daarna terug op het bureau en spreken zij daarover met een hulpofficier van justitie. Dan wordt er gekeken of er sprake is van een situatie waarbij geschoten is, of dat er gewonden zijn gevallen. Maar ook of er ernstig letsel is of dat het een bijzondere situatie is, waar nader naar gekeken moet worden. Dit wordt allemaal vastgelegd. Voorheen werd alleen conform de regels van de wet vastgelegd. Dat hield in dat alleen situaties die om een vervolg vroegen werden geregistreerd."

In de praktijk betekent dit dat duw- en trekwerk bij een aanhouding of het dreigen met het gebruik van pepperspray nu ook worden geregistreerd.

Wat betekenen de cijfers?

In het Noorden en bij de eenheid Limburg gebruikt de politie het minst vaak geweld. In totaal zijn in de drie noordelijke provincies 1.844 zogeheten geweldsaanwendingen gemeld. De eenheden in Den Haag en Amsterdam hebben bijna het dubbele aantal meldingen. Van de drie Noordelijke provincies heeft Drenthe de laagste cijfers met 488 meldingen. Daarna volgt Groningen met 697, Friesland met 749. Het lagere aantal in het Noorden - en dus ook Drenthe - is volgens Knol makkelijk te verklaren. "Dat heeft er vooral mee te maken dat er hier veel minder stedelijk gebied is. Dat verschil zie je ook tussen Drenthe en Friesland, met een grote stad als Leeuwarden."

Om wat voor geweld gaat het?

Van de bijna 1.900 geweldsregistraties gaat het in meer dan de helft van de gevallen om fysiek geweld zoals duw- en trekwerk bij een aanhouding, maar ook het geweld tegen dingen, zoals het intrappen van een deur. Dat gebeurt soms omdat binnen iemand in nood is en diegene zelf de deur niet open kan doen. Daarnaast gaat het om het gebruik van de wapenstok, pepperspray, de politiehond en het vuurwapen.

Fysiek geweld wordt dus het meest gebruikt, daarna volgt het gebruik van de wapenstok. Pepperspray, de politiehond en het vuurwapen worden maar weinig gebruikt. Als het gaat om vuurwapengeweld zijn de cijfers vertekend. Niet alleen wordt het dreigen met een vuurwapen meegeteld, maar ook wanneer een agent bijvoorbeeld een gewonde ree uit zijn lijden moet verlossen. De politie wil die cijfers het liefst uit de meldingen halen. "Je hebt in Drenthe veel meer reeën dan in Amsterdam", legt Knol uit. "Ik kan het echt op één hand tellen dat agenten hier daadwerkelijk op een verdachte schieten, maar doordat die reeën erbij inzitten, zijn de cijfers hoger."

Hoe weet een agent welk geweld hij/zij mag gebruiken?

Agenten volgens jaarlijks 32 uur trainingen, ook leggen zij meerdere examens af. Zij leren vanaf het begin van hun opleiding welk geweld ze wanneer mogen gebruiken. Het gebruik van geweld heeft impact op een agent, vooral wanneer hij of zij een vuurwapen moet gebruiken. Later vandaag vertelt Agent Maznu zijn verhaal. Hij heeft in zijn carrière één keer zijn vuurwapen moeten trekken. Een gebeurtenis die nog steeds een flinke impact heeft.