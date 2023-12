Marco Schuitmaker een van de hoogste binnenkomers in Top 2000

Schuitmaker is niet de enige Drent in de lijst. Zo staat Hannah Mae uit Weerdinge op plek 1994 met het lied Wat wil je van mij, dat ze samen met Metejoor zingt. Andere Drentse artiesten die je er terugvindt zijn bijvoorbeeld Cuby and the Blizzards met Window of my eyes (341), Somebody will know someday (1296) en Appleknockers Flophouse (1424).