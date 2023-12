Miedema en Spitse strijden met Oranje tegen Spanje om olympisch ticket

VOETBAL - Het Nederlands elftal speelt in de halve finale van de Nations League in en tegen Spanje. Als het elftal van bondscoach Andries Jonker dat duel wint, is plaatsing voor de Olympische Spelen een feit.

Oranje, met in de selectie Vivianne Miedema uit Hoogeveen en de in Emmen woonachtige Sherida Spitse, neemt het in februari op tegen de regerend wereldkampioen. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. In de Nations League zijn twee tickets voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen. Gastland Frankrijk is daarvoor automatisch geplaatst.

In een eventuele finale of in de wedstrijd om de derde of vierde plek, speelt Nederland thuis. De wedstrijden in de finales van de Nations League worden tussen 21 en 28 februari afgewerkt.

Mocht Frankrijk de eindstrijd halen en Nederland van Spanje verliezen, dan krijgen de Oranje Leeuwinnen in de strijd om de derde en vierde plek een nieuwe kans om olympische deelname af te dwingen tegen Duitsland.

Spectaculaire ontknoping