Poppunt moet de popsector in Drenthe vooruit helpen

Ook hoopt de organisatie evenementen te kunnen behouden voor lokaal poptalent. Zo wordt er gedacht aan het uitreiken van popprijzen, het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het programmeren van opkomend talent op podia en festivals en het in kaart brengen van de sector en haar belangrijke spelers.

Start met de rem erop

Ruud Gielen is de kersverse coördinator van Poppunt Drenthe. "We wilden met een geweldige kick-off van start en toen kwam de coronacrisis." Het virus zette een rem op wat een vliegende start van Poppunt Drenthe had moeten worden.

Praat je over muziek, dan heb het je het over live, concerten en elkaar ontmoeten. Dat gaat ook gebeuren zodra de coronamaatregelen verder versoepeld zijn.

Talkshow

Waarom moest er een Poppunt Drenthe komen? Gielen: "Om artiesten, podia, programmeurs en jong talent beter met elkaar te verbinden. En om meer samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende podia."

Ondanks het coronavirus is Gielen toch al wel van start gegaan: "We moeten even nadenken wat kon in coronatijd, maar we maken nu een wekelijkse talkshow. Daarin praten we met artiesten, programmeurs van podia en overheden. Zo zijn we alvast begonnen aan het nieuwe popnetwerk." RTV Drenthe was bij de talkshow van afgelopen woensdag.

Te gast was ook adviseur popmuziek en festivals Jan Stam van Kunst & Cultuur Drenthe. Hij vindt dat het Poppunt er niet alleen moest komen om het netwerk van muzikanten en podia te verbeteren, maar pleit ook voor meer samenwerking van de gezamenlijke podia naar de lokale politiek.

"Bijna al die poppodia worden nauwelijks of onvoldoende gesteund door de gemeenten waarin ze zitten. Samen kunnen ze beter optrekken naar de politiek", zegt Stam. Het Poppunt zelf wordt gesteund door de provincie. Drenthe subsidieert met 35.000 euro per jaar de programmering van Het Podium Hoogeveen om dat cultuurcentrum naar een hoger plan te tillen. Sinds kort heeft Het Podium de felbegeerde status 'kernpodium'. Gielen en Stam vinden dat veel meer Drentse podia die status zouden moeten hebben.

Zo zou het noodlijdende Van Slag in Borger een prima plek zijn als 'kernpodium', volgens Stam. De locatie is uniek, maar Van Slag zit wel in een dorp. Het poppodium heeft alleen meer steun nodig en zou veel breder moeten programmeren. En natuurlijk is er altijd livemuziek in Discover Drenthe Live, zoals de talkshow van het Poppunt heet. Tussendoor en aan het eind van de uitzending is er een miniconcert van een half uur. De afgelopen twee weken waren Isa Zwart uit Emmen en Ruud Fieten uit Meppel te gast.

De live-uitzending van Poppunt Drenthe is iedere woensdagavond om 20.00 uur via Facebook te bekijken. Ook kun je de uitzending terugkijken via Poppuntdrenhe.nl.