Tot 3,5 jaar cel geëist in omvangrijke witwaszaak paardenfokkerij Assen

Voor omvangrijke witwaspraktijken op een hengstenhouderij in Assen is tegen een 50-jarige Assenaar 3,5 jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de 52-jarige broer als medeverdachte een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Hun moeder hangt een celstraf van 20 maanden boven het hoofd.

"Dit is het topje van de ijsberg", zei de officier van justitie over de vondst van 763.000 euro in juni 2018, bij het bedrijf aan de Witterweg in Assen. Onder de werkbank zat het geldbedrag in een vat verstopt. Op de plastic zakken en plakstroken zaten vingerafdrukken en een DNA-spoor van moeder en beide zoons.

Er ligt een verklaring van de moeder dat dit geld afkomstig is van paardenhandel, verdiend door haar in 2015 overleden echtgenoot. Verder wil ze daar niets over zeggen. Haar beide zonen zwijgen vanaf het begin. Dit bedrag is tijdens een financieel onderzoek niet teruggevonden in de boeken. Ook bij de Belastingdienst is dit bedrag niet bekend.

"Een geldbedrag dat is omhuld door schimmigheden", zei de officier van justitie hierover.

Wapen in de klok & crimineel geld

De politie had beide broers al een tijdje in het vizier. Hun namen doken op in andere onderzoeken naar drugshandel en -export. Er waren meldingen dat de winst van de drugshandel lag verstopt op het paardenbedrijf. Op meerdere locaties in Roden, Steenwijk en Amsterdam werd onderzoek gedaan. Naast het geldbedrag vonden de agenten ook meerdere wapens, waaronder een revolver in een klok en bijna een kilo hennep in de loods.

Het OM heeft het vermoeden dat het geld afkomstig is van drugslijnen. "Het geld is in elk geval afkomstig van criminele activiteiten", zei de aanklager. Het verbaast het OM dan ook niet dat er nog eens 140.000 euro in een woning van de oudste broer is aangetroffen en moeder lag te slapen op bijna net zo'n groot bedrag, verstopt onder haar matras.

De officier van justitie vindt het opvallend dat er met name briefjes van 500 euro zijn gevonden. "Daarmee wordt met name in het criminele milieu betaald", zei hij. "Het is ook vreemd om zo'n groot bedrag te verstoppen in de grond."

De 52-jarige Assenaar werd ook het hebben van een vals rijbewijs verweten. Dat vonden de agenten in een woning in Aalsmeer, die door de Assenaar werd gehuurd. Het valse rijbewijs zat in de kleding van de man. Zijn 50-jarige broer zou volgens de aanklager gesjoemeld hebben met de facturen van zijn klussenbedrijf.

Bedreiging legaal handelsverkeer

"Dit zijn ernstige strafbare feiten", zei de officier van justitie. Het gaat om grote contante illegale geldbedragen die een bedreiging vormen voor het legale handelsverkeer. "En dit trekt andere zwaar criminaliteit aan", zei de aanklager.

De 52-jarige verdachte kreeg in juni 2021 nog voor verboden wapenbezit en het witwassen van ruim vier ton door de rechtbank in Amsterdam een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Zijn toen 20-jarige zoon werd vrijgesproken.

Hypotheekfraude

De 47-jarige partner van de 50-jarige Assenaar zou voor het vervalsen van documenten om een woning aan te kopen een werkstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd moeten krijgen, vindt de aanklager. De vrouw zou de hypotheekfraude samen met haar partner hebben gepleegd in de zomer van 2015. Alleen zij verscheen op zitting.