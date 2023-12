App NL-Alert zorgt ervoor dat ook in de grensstreek mensen noodmeldingen krijgen

Noodmeldingen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat informatie geeft bij noodsituaties, zoals grote branden of extreem weer. Noodmeldingen komen binnen op mobiele telefoons. Dat kan vanaf nu dus ook met de app, die is te downloaden op iPhones en Android-telefoons.

Gebruikers van de app kunnen dubbel gewaarschuwd worden: via de reguliere noodmelding en de app. De NL-Alerts zijn zeven dagen terug te vinden in de app.

Slechtzienden en slechthorenden

De overheid vindt dat NL-Alert voor iedereen duidelijk moet zijn. De app is daarom ook speciaal gericht op mensen met een auditieve of visuele beperking. "Als je slechtziend bent, kan je inzoomen in de app, het contrast vergroten of de app in donkere modus bekijken. Ook ondersteunt de app de tekst-naar-spraak functie op je mobiele telefoon", meldt het ministerie.