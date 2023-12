Zorglandgoed Mirre weer de wereld over met prijswinnende korte film: 'Heel aangename verrassing'

Op de vrijdagavond dat het wedstrijdweekend begon, zette Haccou met nog drie andere schrijvers het script in elkaar. "We kregen een verplicht genre: Quantum Reality. Wij legden dat uit als oneindig veel universums."

Zo kwamen de schrijvers op het verhaal van Karin, die haar zieke zus probeert te redden door een reis te maken door het multiversum. "Maar dat lukt niet. En dus beseft ze dat ze in plaats daarvan haar tijd beter met haar zusje kan besteden."

Special effects

Voor de opnames van de film hoefden ze niet ver weg. "Dat hebben we gewoon op het zorglandgoed gedaan. Voor deze film wilden we heel graag iets uitproberen met green screens en special effects. Daarom hoefden we niet naar een heel interessante locatie."

Tussen de honderden inzendingen wist het achttienkoppige team van THNV-Media de aandacht van de jury te trekken. "Met deze film viel alles op zijn plek", zegt Haccou. "Wij zijn geen pro's maar we doen ons best en proberen iedereen van zijn of haar beste kant te laten zien. Kom je niet met een goed script, dan kom je ook niet met een goede film, de componist had een vet mooi nummer gemaakt, de cinematografie heeft alles prachtig vastgelegd", zegt Haccou.

Helemaal gesloopt

Hoewel de filmmakers uit Valthe vaker aan wedstrijden meedoen, zien ze het 48h Film Project als het belangrijkst. "Daarvoor kan je het team heel goed enthousiasmeren. Je gaat twee dagen helemaal gesloopt worden, maar daarna staat er wel een film." Aan deze wedstrijd kunnen zowel professionele- als amateur-filmmakers meedoen.

Door de winst van het project, wordt hun film ook getoond op prestigieuze filmfestivals in Lissabon en Cannes. Maar om die te kunnen bezoeken is veel geld nodig. "We winnen met deze prijs duizend euro, dat steken we in het bezoeken van deze festivals."

Maar met achttien man afreizen naar de Zuid-Europese steden, daar is wel wat meer voor nodig dan duizend euro, beseft Haccou. "Het zou super top zijn om met zijn allen te gaan, maar we zijn een zorginstelling, dat kan niet vanuit het budget. We hebben er nog niet zo lang over nagedacht, maar we zitten erover te denken om een benefietconcert te organiseren, commerciële promotievideo's te maken en dat geld in onze reis te steken."

Ooit een bioscoopfilm