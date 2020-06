RTV Drenthe en NOS wisselen nieuws uit op website en app

Vanaf vandaag kunnen gebruikers van de website en app van RTV Drenthe ook het belangrijkste nieuws van de NOS volgen. De nieuwe functie is op elk moment in en uit te schakelen.

Andersom zijn bij de NOS, via de website en in de app, de belangrijkste artikelen van RTV Drenthe te lezen tussen het landelijke nieuws. Om gebruik te maken van de nieuwe service moeten gebruikers eerst hun apps updaten.

Volgende stap

De uitwisseling van nieuws is een volgende stap in de nauwe samenwerking tussen de regionale omroepen en de NOS. "We zijn heel blij met deze nieuwe verdergaande samenwerking", vertelt Dink Binnendijk, hoofdredacteur/directeur van RTV Drenthe. "Ons publiek krijgt zo op een eenvoudige manier ook het landelijke en internationale nieuws te zien. En daarnaast is het voor ons bereik natuurlijk heel goed dat onze artikelen prominent te lezen zijn bij de NOS."

De regionale omroepen en de NOS wisselen hun content rechtstreeks, dus zonder aanpassingen, uit. De journalistieke eindverantwoordelijkheid ligt bij de redactie die de content heeft gemaakt. Verhalen op de website en app van RTV Drenthe waarbij een NOS-logo staat, zijn direct doorgeplaatst van de NOS. Dat geldt andersom dus ook: berichten bij de NOS met RTV Drenthe-logo zijn direct doorgezet naar de NOS.

'Publiek grote winnaar'

NOS-directeur Gerard Timmer: "Het publiek is hier de grote winnaar: dat krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Zo kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars content."

De NOS en de dertien regionale omroepen werken al decennia samen. Wat ooit begon op de radio is gegroeid naar onder meer regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 uur en 15.00 uur, plaatsing van artikelen van regionale omroepen op de NOS-site en -app, het uitwisselen van agenda's, interviews en video en gezamenlijke research.