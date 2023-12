Waterschap geeft jaarlijks miljoen uit aan bestrijding 'plaagplanten'

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekt 1 miljoen euro per jaar uit voor het bestrijden van zogeheten exoten. Dit is 300.000 euro meer dan het huidige budget. De water- en oeverplanten die van nature niet in Nederland voorkomen zorgen voor grote problemen, stelt het waterschap.

De 'plaagplanten' komen voor in sloten, weteringen, kanalen, vijvers, op oevers en op dijken. Ze kunnen inheemse plantensoorten verdringen of de aan- en afvoer van water belemmeren. Daarnaast kan de waterkwaliteit verslechteren, aldus WDODelta.

'Extra middelen noodzakelijk'

"De aanwezigheid van het aantal soorten en de verspreiding van deze planten neemt in Nederland de laatste jaren in rap tempo toe", zegt bestuurder Hans Pereboom. "Ook bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zien we deze toename. Daardoor nemen de kosten voor het bestrijden en in toom houden van de planten ook toe. Inmiddels dusdanig dat extra financiële middelen noodzakelijk zijn."

De exoten zijn vaak afkomstig uit tuinvijvers en aquariums. Het waterschap doet een oproep aan eigenaren hiervan om na een schoonmaakbeurt planten niet in sloten, beken, rivieren, kanalen of stadsvijvers te gooien. Gebeurt dat wel, dan vreest WDODelta voor een snelle verspreiding van de planten, die bovendien moeilijk te verwijderen zijn.

De boosdoeners

Zelf onderhoudt WDODelta zo'n 7.100 kilometer aan water. Maar zij heeft niet de controle over ongeveer 25 kilometer aan kleinere sloten. Ook daarin zitten exoten. "We roepen deze onderhoudsplichtigen dan ook met klem op hun sloten goed te controleren en probleemplanten te verwijderen zodra ze opduiken", aldus Pereboom. "Dat is ook belangrijk voor de aan- en afvoer van hun eigen sloot, zowel in droge als natte tijden."

Boosdoeners zijn volgens het waterschap voornamelijk de grote waternavel, de parelvederkruid, het ongelijkbladig vederkruid, de waterteunisbloem, de watercrassula, de Waterwaaier, de Japanse duizendknoop en de grote bereklauw.