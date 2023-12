Asserstraat bij Rolde aangepast na dodelijk ongeluk

Gerard Smallenbroek is blij met de aanpassingen, zegt hij terwijl hij langs het kruispunt met de Tumuliboslaan loopt. Smallenbroek is lid van de Buurtvereniging Asserstraat. Die vereniging ijvert al langer voor aanpassingen. Hij noemt aan de telefoon ook de nieuwe lijnen op de weg die automobilisten moeten waarschuwen voor verkeer uit de zijstraat.

Op dat kruispunt werd afgelopen september een scholiere aangereden. Het meisje uit Balloo overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. In een emotionele brief riepen haar ouders de gemeente op aanpassingen te doen aan het kruispunt.

"Als je zo'n brief krijgt, voel je echt wel de druk om wat te doen", bevestigt woordvoerder Jessica Huizinga. Volgens haar is de gemeente al bezig met een traject om de verkeersveiligheid in Rolde te verbeteren. Adviesbureau Royal Haskoning gaat nog met inwoners om de tafel om die permanente oplossing te vinden. In de tussentijd heeft de gemeente al tijdelijke aanpassingen gedaan.

Adviessnelheid van 40 kilometer per uur

Op de Asserstraat in Rolde geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. In de berm staan bomen en die scheiden ook de rijbaan van het fietspad. Op de plek van het ongeluk ligt een flauwe bocht. Naast de nieuwe belijning komen ook borden die een snelheid van 40 kilometer per uur adviseren. De gemeente gaat nog kijken of ook een zestal bomen gekapt kan worden.