Rekeningen aannemer As-Soennah Moskee Assen nog niet vrij van beslaglegging

Veel belangstelling vanmiddag in de rechtbank in Assen voor de zaak tussen het bestuur van de As-Soennah moskee Assen en de aannemer HTO. Die stonden tegenover elkaar tijdens een kort geding. De moskee heeft beslag gelegd op een aantal rekeningen van de aannemer. En de aannemer, die wil dat het beslag wordt opgeheven.

Aannemer HTO bouwt een nieuwe moskee aan de Meester Groen van Prinstererlaan in Assen. De bouw ligt al enkele maanden stil, omdat het bestuur van de moskee de aannemer ervan beschuldigt fouten te hebben gemaakt. Daarin voelt het bestuur zich gesterkt door een rapport van een bouwtechnisch adviesbureau.

De aannemer betwist de conclusies van dat onderzoek. Daarnaast zegt de aannemer dat de moskee nog een betalingsachterstand heeft.

Beslagleggen

Veel onderwerpen passeerden de revue tijdens de rechtszaak, maar de rechter moet uiteindelijk een besluit nemen over de beslaglegging. Volgens de advocaat van het aannemersbedrijf heeft de beslaglegging invloed op de bedrijfsvoering van de aannemer. "Het bedrijf houdt het niet nog een half jaar vol, dan komt het bedrijf in de problemen. Daarom moet het beslag zo snel mogelijk ophouden", zei de advocaat in haar pleidooi.

'Raakt HTO niet'

De advocaat van de moskee betwist die uitspraak, en beweert dat het beslag HTO niet raakt. "De aannemer komt niet in liquiditeitsproblemen. Het beslag is gelegd op rekeningen waar ze zelf eigenlijk niet bij kan. Dus over het geld op die rekeningen kan ze niet beschikken."

Het gaat over vier rekeningen van HTO. Bij twee van die rekeningen kan de aannemer zelf niet bij.

Uitspraak volgt

Of het beslag op de rekeningen wordt opgeheven, is nog niet duidelijk. De uitspraak wordt over twee weken verwacht.