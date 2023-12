Terugblik op 2023: Drentse dieren volop in het nieuws

Vlieglessen

De dierenambulance in onze provincie heeft het in het voorjaar druk met meldingen over jonge vogels die op de grond zitten en waarvan mensen denken dat ze hulp nodig hebben. Volgens woordvoerder Saskia Thijssen van de Dierenbescherming is er in de meeste gevallen niets aan de hand. "Vogels krijgen nu vliegles en dat ziet er best zielig uit. Dan zit er zo'n klein hoopje vogel op de grond te verpieteren, lijkt het." Volgens Thijsen moeten mensen de vogels vooral met rust laten.

Hond aan de lijn

De Vogelbescherming roept op de honden aan de lijn te houden in het broedseizoen. Een hond of mens die van het pad afwijkt, verjaagt al snel een vogel van het nest zonder dit door te hebben, stelt de organisatie. Vaak wordt uitgegaan van een broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli, maar dit hangt af van de vogelsoort. Ook in juli en augustus worden broedende vogels door de wet beschermd en mogen ze niet verstoord worden, meldt de Vogelbescherming.

Nellie en Nollie achtergelaten in de trein

Opvallend dierennieuws in augustus dit jaar wanneer twee kittens achter worden gelaten in een trein tussen Breda en Zwolle. Het baasje van Nellie en Nollie vraagt aan een wildvreemde treinpassagier om even op de diertjes te passen omdat ze naar het toilet moet. Maar het baasje stapt daarop uit de trein, de oppas verbijsterd achterlatend. Via de dierenambulance komen de katjes uiteindelijk terecht bij het dierenasiel in Beilen. Beide diertjes worden dan eerst ondergebracht bij gastouder Anne Alting in Emmen.

Vrijwilliger Miranda Schonewille van het asiel in Beilen laat weten dat het niet goed is afgelopen met kitten Nollie. Dat kleine katje bleek door ondervoeding niet sterk genoeg en heeft het avontuur niet overleefd. "Eerst ging het nog wel", zegt Schonewille, "maar toen ze wat groter werd bleken haar organen toch niet goed te functioneren en hebben we haar in moeten laten slapen". Maar kitten Nellie leeft nog wel. "Die heeft een plekje in Hoogeveen gevonden, wordt stok en steen verwend."