Files op A28 bij Hoogeveen door meerdere botsingen

Een botsing tussen meerdere personenauto's op de A28 heeft een file veroorzaakt ter hoogte van Fluitenberg. Twee ambulancewagens zijn ter plaatse en in beide auto's worden gewonden behandeld. Meerdere voertuigen zijn betrokken bij dit ongeluk. De weg was tijdelijk afgelsoten, maar inmiddels niet meer. Ondanks de vrijgave van de weg is er nog altijd een file.