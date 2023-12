Bouw nieuwe wijk Ossehaar in Coevorden start in 2025

De bouw van de nieuwe woonwijk Ossehaar fase C in Coevorden start naar verwachting op z'n vroegst begin 2025. De gemeente Coevorden brengt het plan voor deze wijk, met ruimte voor honderd huizen, nu naar buiten.

Er is ruimte voor 38 sociale huurwoningen en 62 koopwoningen, in verschillende categorieën. Het gaat om uitbreiding aan de oostkant van de stad.

Woonwijk op een eiland

De nieuwe huizen worden gebouwd op een eiland, dat in het midden een vijver heeft. Die wordt belangrijk in het plan: de vijver wordt onderdeel van een groter stuk groen met voetpaden.

In het midden van de wijk komt een groene brink in de vorm van een boerenerf, met ruimte voor 22 zogeheten rug-aan-rugwoningen. In de wijk is verder ruimte voor vier blokken met rijwoningen, twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen van verschillende architectuur. "We willen geen straten met meer van hetzelfde", meldt de gemeente.