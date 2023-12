Man bestraft voor jarenlang aanranden van vrouwen tijdens werk

Een 65-jarige Assenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij ruim vijf jaar lang vrouwen aanrandde op de werkvloer van een aanstekerfabriek in Assen. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Dit is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

'Niet met opzet'

De man is in 2007 al eens veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Hij werd in die tijd begeleid. En dat ging best goed, zei de rechter. Voor deze nieuwe veroordeling moet hij zich opnieuw laten begeleiden door de reclassering.