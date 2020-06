Agent na gebruik van vuurwapen: 'Daar heb ik wel wat nachten van wakker gelegen'

Politieagenten moeten soms geweld gebruiken. Dan kan het gaan om wat duw- en trekwerk bij een aanhouding, maar ook het intrappen van een deur, het gebruik van pepperspray en heel af en toe moeten ze zelfs hun vuurwapen trekken. Door een nieuwe manier van registreren heeft de politie Noord-Nederland vorig jaar drie keer zoveel geweld gebruikt dan de jaren ervoor. Dat komt omdat kleine meldingen nu ook worden meegenomen in de systemen.

Trainingen

Agent krijgen per jaar zo'n 32 uur training en meerdere examens. Ze worden getraind in hoe ze moeten handelen bij situaties. Ook moeten ze schiettrainingen afleggen en daarin examen doen. "Je hoopt dat je je wapen nooit hoeft te gebruiken, maar soms kan het niet anders", vertelt Holthuis.

Holthuis is teamchef van de politie in Noordenveld en heeft in zijn carrière één keer zijn wapen moeten trekken. Een gebeurtenis die veel impact op hem en zijn collega had. "We gingen naar een melding van huiselijk geweld. We liepen om het huis heen een steegje in en toen stond ineens de verdachte voor ons met een pistool, en hij schoot. We twijfelden geen moment en grepen ons eigen vuurwapen en schoten terug." De twee agenten trekken zich op dat moment terug en duiken weg. Terwijl ze wachten op versterking checken ze zichzelf en elkaar. De twee agenten raken niet gewond. Ook de verdachte blijkt achteraf niet geraakt te zijn.

'Het blijft je bij'

De twee mannen gaan terug naar het bureau en meteen volgen er meerdere gesprekken. Met hun leidinggevende en met een ondersteuningsteam. Ze zitten dan nog vol adrenaline. Op weg naar huis komt het besef wat er is gebeurd. Ook voor de vrouw en kinderen van Holthuis heeft het grote impact. De weken erna krijgen hij en zijn collega alle tijd om het schietincident te verwerken. "Ik was heel erg bang voor wat mijn eigen reactie zou zijn bij een nieuwe melding, wat het met me zou doen. Maar het gaat gelukkig goed. Al zit het nog steeds wel in mijn achterhoofd en ik denk dat dat altijd zo blijft."

Rechercheurs doen onderzoek naar het schietincident. En ook al weet de hoofdagent dat hij niets anders kon dan zijn wapen trekken, de uitkomst blijft spannend. Uit onderzoek blijkt dat de mannen op de juiste manier hebben gehandeld. Maar daar blijft het niet bij. Want zo'n zes weken later komen de agenten op het bureau opnieuw bij elkaar. "We bespreken dan de melding, wat er ter plekke gebeurd is. Maar ook wat we ervan kunnen leren en wat we een volgende keer anders zouden kunnen doen."

Holthuis gaat nog steeds de straat op en op meldingen af. "Ik ben gelukkig niet bang geworden, maar als ik nu weer zo'n zelfde soort melding zou krijgen dan komt het wel meteen naar boven."