Provincie en omwonenden snel uitgepraat in Roden: 'Kom met plan voor fietstunnel'

Een informatieavond over de aanleg van een rotonde aan de noordkant van Roden, was vanavond binnen no-time afgelopen. Omwonenden en ondernemers pleiten namelijk voor een fietstunnel maar die komt op dit moment nog niet in de plannen van de provincie Drenthe voor.

De provincie en de gemeente Noordenveld kwamen in 2021 tot de conclusie dat er bij de oversteek Dwazziewegen/Noordholt een rotonde moet komen. Voor fietsers die naar Roderwolde, Foxwolde en omgeving willen, kan de oversteek gevaarlijk zijn. Daarnaast neemt het verkeer op de rondweg toe, zeker nu er een gloednieuwe gemeentewerf op een steenworp afstand is onthuld.

Heel gevoelig

Maar de presentatie van het huidige plan van de provincie Drenthe liep dus al gauw op z'n einde. Na een gezamenlijke aftrap zouden de pakweg 40 aanwezigen in groepjes het plan verder bestuderen, maar dat vonden de bewoners niet nodig. Want zonder fietstunnel voldoet het plan sowieso niet aan hun wensen.

Dat benadrukte Henk van Sloten van Dorpsbelangen Roderwolde en Omstreken na de presentatie. "In 1993, bij het aanleggen van deze rondweg, heb ik al tot aan de Raad van State gepleit voor een tunnel", zegt hij. "Dat kwam er toen niet van, maar het blijft een lang gekoesterde wens. We zijn helaas niet betrokken bij de gesprekken tussen de gemeente en de provincie."

Van Sloten had naar eigen zeggen niet verwacht dat de avond zo snel ten einde zou komen. "Dat was niet mijn opzet maar door de ongelukken die er de afgelopen jaren zijn geweest, ligt het heel gevoelig."

Totaal nieuw

Projectleider Patrick Bottema toonde zich verrast door de vraag om een fietstunnel. "Ik zit nu zes maanden op dit project en hoor dit vanavond voor het eerst." Ook voor de aanwezige wethouder Robert Meijer (VVD Noordenveld) zijn dit nieuwe geluiden. "Hier is in de raad nooit over gesproken. Het is voor mij dan ook nieuw."

Met dit nieuwe geluid gaat Bottema nu eerst terug naar 'verkeersgedeputeerde' Henk Jumelet (CDA). "Daarom is dit een nuttige avond geweest, want we hebben de geluiden vanuit de omgeving aangehoord en kunnen nu verder."

Volgens de projectleider is dit de eerste avond die ook echt met de omgeving wordt belegd, waardoor omwonenden niet eerder bij de plannen zijn betrokken. Hij sluit niet uit dat het aandragen van nieuwe alternatieven voor vertraging gaat zorgen. "Eigenlijk willen we na de zomer van 2024 losgaan, maar dat is nu even afwachten."

Financieel plaatje

Daarbij komt dat de aanleg van een fietstunnel een dure aangelegenheid is. De fietstunnel die in 2019 bij Peizermade werd geopend, kostte uiteindelijk al 1,7 miljoen euro, weet een aanwezig raadslid. "Tegenwoordig hebben we het al over 3 miljoen euro", rekent Bottema uit het hoofd voor. "En als de grond op die plek heel nat is, kun je er gerust een miljoen bij op tellen."