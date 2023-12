Oud-wethouder van Emmen Ineke Hoogland (76) overleden

Oud-wethouder van Emmen Ineke Hoogland-Foppen is overleden. De PvdA-politicus was tien jaar wethouder ruimtelijke ordening. In 2006 nam ze afscheid van de gemeentepolitiek met een zilveren erepenning.

Hoogland werd geboren in Arnhem maar verhuisde later naar Zuidoost-Drenthe, waar ze ging wonen in Klazienaveen. In 1982 deed ze een eerste poging naar het raadslidmaatschap. Ze werd meteen verkozen, begon in 1996 als wethouder en bekleedde die functie tien jaar lang.