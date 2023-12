Assenaren mogen in vervolgonderzoek drie keer hun zegje doen over nieuw openluchtzwembad

Na stevige politieke schermutselingen achter de schermen, lijkt het er in Assen toch van te komen: het lang verwachte vervolgonderzoek naar een openluchtzwembad. En burgers krijgen er een grote stem in. Drie keer mogen ze hun zegje doen in het onderzoekstraject: wat zijn belangrijke thema's, wat is daarvan de top 5, en welk scenario is het beste?

De gemeenteraad beslist na dat advies wat voor soort openluchtbad Assen krijgt: uiterst sober, eentje met iets meer franje, of toch geen nieuw bad maar verbetering van de Baggelhuizerplas. Dat besluit valt ergens komende zomer, tenminste als het meezit. Want het zwembaddossier ligt in politiek Assen behoorlijk lastig.

Moeizaam proces

Meer dan een half jaar is er binnenskamers gestoeid over de aanpak van het vervolgonderzoek, waarvoor 163.000 euro klaarligt. Een speciaal ingestelde raadswerkgroep was zwaar verdeeld, er samen uitkomen bleek 'een moeizaam proces'.

Er lag sinds januari in Assen al een haalbaarheidsonderzoek met drie zwembadvarianten. De raad besloot in maart tot een vervolgstudie naar de verschillende scenario's. Daarin zou ook het oppoetsen van de Baggelhuizerplas aan bod komen.

In september had de raad moeten beslissen over de vervolgaanpak, met in oktober een eerste inwonerpeiling, en de tweede in november. Maar dat is fors vertraagd door alle onenigheid. Nu moet over een week alsnog de kogel door de kerk, al was daar vorige week een besloten raadsbijeenkomst in de achterkamertjes voor nodig.

Geen luxe bad

In de voorgestelde aanpak komt er verdiepend onderzoek naar de twee goedkoopste scenario's: een sober basisbad wat volgens het eerste haalbaarheidsonderzoek 5,5 miljoen euro kost, of een uitgebreider openluchtbad van 9,3 miljoen euro.