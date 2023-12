Files rond Hoogeveen door slecht wegdek, Rijkswaterstaat zoekt aannemer

Door het afsluiten van twee rijbanen op de A28 heeft het verkeer op de snelweg rond Hoogeveen last van files. Vanuit de richting Assen stond rond half negen zo'n vijf kilometer file, die 22 minuten vertraging opleverde. Tussen de Wijk en Zuidwolde was ook vijf kilometer file, goed voor ruim een kwartier vertraging.

Rijkswaterstaat heeft rijbanen afgesloten vanwege gaten in het wegdek. Die werden al in het weekend geconstateerd en met een spoedreparatie hersteld. Daarbij worden de gaten opgevuld met koud asfalt. In dit geval heeft dat onvoldoende geholpen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.