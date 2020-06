Geen aanpassing van MTB-route Assen, ondanks twee zware ongelukken

Het laatste ongeluk gebeurde op het Daan Huizingapad. Volgens omstanders kwam de mountainbiker met hoge snelheid van een heuvel af en is toen gevallen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In april raakte een andere mountainbiker zwaargewond na een val op een ander deel van de route. Hij overleed enige tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Geen nieuwe maatregelen

"Het is betreurenswaardig dat er binnen korte tijd twee valpartijen zijn geweest. Wij vinden het heel verdrietig voor het slachtoffer en de familie", reageert woordvoerder Claudia Mulder van de gemeente Assen. "We hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het laatste ongeval, ook in afstemming met de politie en mountainbikevereniging MTB Assen. De conclusie is dat het gaat om een onfortuinlijk ongeval."

"Het onderzoek geeft eigenlijk geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen", zegt Mulder. "De baan wordt ook gebruikt door instructeurs en zij zijn steeds aan het checken of het veilig is. Als de baan onveilig zou zijn, dan zou de gemeente dat als eindverantwoordelijke natuurlijk niet toestaan. Het risico om te vallen is nu eenmaal inherent aan deze sport."

Omleiding

Na het eerste ongeluk zijn er wel bordjes geplaatst bij de betreffende afdaling. "Dat lag ook al in de planning", aldus Mulder. "Bij de afronding van de aanlegfase zullen ook nog borden worden geplaatst met een toelichting op de route en advies aan de gebruikers over veilig gebruik van de route. Ook wordt er gewerkt aan een omleiding, voor mensen die deze heuvel niet willen nemen."

De MTB-route is nog in ontwikkeling. Voor de gemeente is het uiteindelijk geen optie gebleken om de baan uit voorzorg af te sluiten tijdens deze aanlegfase. Mulder: "Daar hebben wij lang naar gekeken, maar daar is eigenlijk geen aanleiding voor. Als mensen daar op een verantwoordelijke manier mountainbiken, dan is de baan gewoon goed."