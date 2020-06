Schade bij bijna honderd akkerbouwbedrijven door noodweer

Bij zo'n tachtig tot negentig landbouwbedrijven in een strook van Assen tot Finsterwolde is schade ontstaan na het noodweer van afgelopen zaterdag. Dat zegt Jan Schreuder van verzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel in Smilde. "Het gaat meestal om akkerbouwbedrijven met veel oppervlakte, waar de gewassen vernietigd of zwaar beschadigd zijn."

En die situatie is volgens Schreuder uitzonderlijk. "Er was sprake van grote hagelstenen, van 2 tot 4 centimeter groot. Daarbij was er extra veel wind, wat ervoor zorgde dat die hagelstenen extra hard op de gewassen neerkwamen. De hagelstenen waren net kleine tennisballen."

'Downburst' in Balloo

In Balloo en Veendam was er volgens Schreuder zelfs sprake van een zogeheten downburst, oftewel 'valwind'. Zoiets ontstaat volgens het KNMI als een enorme hoeveelheid koude lucht uit een intensieve buienwolk omlaag stort. Onder andere aardappelen, bieten, uien en granen zijn beschadigd geraakt.

De komende dagen gaat de verzekeringsmaatschappij samen met schade-experts vaststellen hoe groot de schade is.

'Bietenblad half weg'

Ook bij Bé Sloots uit Eexterveen zijn de gewassen flink beschadigd na een bui waarbij 28 tot 30 millimeter viel. "Ik heb het zien gebeuren. Vooral op de auto's, het was verschrikkelijk. Het duurde ook maar even. En een bult wind... Daarom zijn de stengels van de aardappels behoorlijk beschadigd."

Sloots vraagt zich af wat de geknakte stengels van de aardappelplanten nu gaan doen. "Daar kunnen ook weer ziektes in komen, dus dan moeten we misschien nog een stukje spuiten, dat het groen blijft."

Ook de bieten van Sloots moesten eraan geloven: "Daar is het blad wel half weg, als het niet meer is! Dat herstelt zich nog wel, maar het is wel schade. We zijn wel verzekerd voor hagelschade, maar de eerste 25 procent is voor eigen rekening. Dat ligt eraan hoe je verzekerd bent. En dan is het nog afwachten hoe ze [de verzekeringsmaatschappij, red.] ertegenaan kijken, want het kan je wel de helft van je opbrengst schelen."