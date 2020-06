Beverbaby verkent voorzichtig het Friese Veen

Sonja van der Wijk is vrijwilliger bij Natuurmonumenten en ontdekte dit voorjaar een burcht in het Drents-Groningse natuurgebied. "Een paar weken terug hoorde ik bij de burcht dat er, in de burcht, heel hard gebedeld werd om melk. Ik heb er in ieder geval twee gehoord. Vanuit Natuurmonumenten willen we heel graag weten hoeveel bevers er nou zitten, dus heb ik er nog wat meer camera's geplaatst. Ik was heel verheugd toen ik een kleintje op de beelden zag," zegt Van der Wijk enthousiast.

Heel koddig

"Op 19 juni kwam het jong voor het eerst in beeld, hij moet toen acht of negen weken oud zijn geweest. Tot die tijd zitten ze onder de grond. De eerste stapjes zijn een beetje wankel nog, heel koddig." De burcht zit op een plek waar je niet zomaar kunt komen, dat is natuurlijk ideaal voor de bevers. Om ze zo min mogelijk te verstoren, gaat Van der Wijk er ongeveer een keer in de drie weken naartoe om de beelden van de wildcamera's op te halen. Een keer heeft ze een camera nog net op tijd weg kunnen halen. De bevers zijn zo fanatiek aan het bouwen dat een camera bijna was ondergebracht in de burcht.

Jongen worden doorgaans in april of mei geboren en gaan na ongeveer acht weken naar buiten. "Ze blijven eerst dichtbij de ingang van de burcht en gaan steeds verder op verkenning. De hele familie helpt met opvoeden." Terwijl een volwassen bever een tak de burcht op sleept, zie je het kleintje op de beelden erachteraan komen. Alvast een les in beverbouwkunde. Ook zie je het jong de takken van de burcht inspecteren.

Schone dieren

De burcht wordt overigens goed onderhouden. "Ik weet niet precies hoeveel kamers er in een burcht zitten, sowieso is er een nattige kamer om uit te schudden, zodat ze droog de rest van de burcht in kunnen. Bevers zijn net als dassen schone dieren die zowel hun vacht als de burcht schoonhouden. Ze verversen de houtsnippers en het nestmateriaal regelmatig." Er wordt dus heel wat af en aan gezeuld. Dat doen bevers blijkbaar ook lopend op twee poten, met in de voorpoten de bagage, zoals te zien in onderstaande video.

Op de vacht zie je witte vlekjes, dat is kroos.

