FrieslandCampina schrapt 1.800 banen, gevolgen voor Drentse vestigingen onduidelijk

Zuivelbedrijf FrieslandCampina schrapt in de komende twee jaar wereldwijd 1.800 banen. In Nederland zullen 900 banen verdwijnen bij vrijwel alle onderdelen van de organisatie, maar of de maatregel gevolgen heeft voor de Drentse vestigingen is nog niet duidelijk. Het bedrijf kondigt ook aan dat er geen nabetaling komt aan leden-melkveehouders.

FrieslandCampina zit in zwaar weer, en kondigde eerder al een bezuinigingsactie aan. Die moet jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro opleveren. De maatregelen die nu worden aangekondigd moeten het bedrijf een besparing van 180 tot 200 miljoen euro opleveren.

"Vandaag is een zware dag voor FrieslandCampina", zegt topman Jan Derck van Karnebeek. "We kondigen nu moeilijke, maar noodzakelijke stappen aan om onze kosten structureel te verlagen.

'Vooral kantoorbanen'

Vakbond CNV noemt het banenverlies een grote schok, schrijft de NOS . "Dit geeft ontzettend veel onzekerheid voor medewerkers", zegt Henk Jongsma van CNV Vakmensen. Hij verwacht dat er vooral kantoorbanen zullen verdwijnen. "De productie is de dobber waar het bedrijf op drijft. En daar zijn de afgelopen tijd al slagen gemaakt, zo zijn vestigingen samengevoegd."

In de eerste helft van dit jaar is de winst van FrieslandCampina hard gedaald tot 8 miljoen euro. In de eerste helft van 2022 was de winst 139 miljoen. Het bedrijf zei toen dat de verkoop van de consumentenmerken onder druk stond door 'hardnekkige inflatie en gedaalde koopkracht onder consumenten'.