Dodelijk ongeluk op MTB-route: 'Mijn vader had geen schijn van kans'

Houtzager is boos op de gemeente Assen en op de vereniging MTB Assen. Zijn vader fietste eind april over de nieuwe ATB-route bij de Asser wijk Kloosterveen, toen hij na een afdaling op twee boomstammen botste. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis. "Die boomstammen hadden daar nooit mogen liggen."

Geschreeuw

"Mijn vader was met mijn moeder aan het fietsen", vertelt Houtzager." Aan het eind van het mountainbikeparcours was een afdaling vanaf een heuvel. Mijn vader ging als eerste naar beneden. Terwijl mijn moeder boven wachtte, hoorde ze ineens geschreeuw."

Saju Houtzager, een fitte zeventiger die dagelijks flinke afstanden fietste, komt onderaan de heuvel met een behoorlijk vaart in mul zand terecht. Daar moet hij direct een haakse bocht naar links of rechts maken. Maar Houtzager schiet door en botst op de twee op elkaar gestapelde boomstammen.

Een traumahelikopter rukt uit om de fietser te redden. De man wordt nog gereanimeerd. Maar alle hulp blijkt voor niets. De voormalige eigenaar van het Chinees-Indisch restaurant Lotus in Assen overlijdt twee dagen later in het ziekenhuis.

Bordjes geplaatst

De familie van Saju Houtzager doet dezelfde dag nog melding van de gevaarlijke situatie bij de gemeente Assen. "Een dag later zijn de boomstammen bij het pad weggehaald en zijn er bordjes geplaatst, met daarop de waarschuwing dat het een gevaarlijke afdaling is. Maar als familie hebben we vier weken moeten wachten op een reactie van de gemeente. Toen kregen we een brief van burgemeester Marco Out. Een flutcondoleance en smoesjes waarom de boomstammen zijn weggehaald."

Het mountainbikeparcours is aangelegd door de mountainbikevereniging MTB Assen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat als je zoiets aanlegt, je er geen waarschuwingsbordjes bij plaatst. Dit was absoluut niet veilig en dat is het nog steeds niet. Zelf ben ik ook van de heuvel af gegaan en je moet een prof zijn om goed die bocht te kunnen nemen. Daarnaast is het heel vreemd dat het parcours niet professioneel is gekeurd", vindt Houtzager.

De familie Houtzager heeft nog steeds veel verdriet, maar wil geen letselschadeadvocaat inschakelen. "Mijn moeder is hier kapot van. Zij heeft geen zin in een letselschadezaak die jaren gaat duren. Daar gaat ze aan onderdoor."

Reactie gemeente Assen

De gemeente Assen wist van het ongeluk, maar had aanvankelijk geen weet van de dodelijke afloop. "Het is een heel naar ongeluk geweest. Wij begrijpen dat de familie verdrietig en emotioneel is", zegt woordvoerder Claudia Mulder van de gemeente. Op 6 mei werd de gemeente op de hoogte gebracht door de familie over de dood van Saju Houtzager. "Daarop heeft de burgemeester een brief naar de familie gestuurd met condoleances. Ook is daarin aangegeven dat als de familie vragen heeft, wij bereikbaar zijn", aldus Mulder.

In 2019 is MTB Assen begonnen met de aanleg van de ATB-route, in samenspraak met de gemeente Assen. "Het parcours is nog niet af, maar er wordt nu al van bepaalde delen gebruikgemaakt door de club. De trainingen hier worden gegeven door gecertificeerde trainers. Pas als het parcours af is, zal er een inspectie worden uitgevoerd, dat is de standaard procedure", zegt Mulder namens de gemeente.

MTB Assen doet het onderhoud aan het parcours, maar omdat de route op openbaar terrein ligt, is de gemeente eindverantwoordelijk. Ook voor de veiligheid. "Ons was niet bekend dat er gestapelde boomstammen bij het parcours lagen", zegt de woordvoerder. "Ik heb hierover contact gehad met MTB Assen, maar zij waren hier ook niet mee bekend. Hoe deze stammen na het ongeluk zijn verdwenen, dat weet ik niet. Mogelijk hebben de hulpdiensten dit gedaan, maar dat is speculatie. In ieder geval heeft de familie van het slachtoffer hier niet over gesproken in het gesprek met ons", besluit Mulder.

