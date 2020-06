Slagveer schiet Puskas Akademia Europa in

Slagveer kort nadat hij zijn contract tekende in Hongarije in januari (Rechten: Puskas Akademia)

Luciano Slagveer uit Nieuw Buinen heeft zich met zijn club Puskás Akadémia geplaatst voor de voorronde van de Europa League. Een zege in de laatste competitiewedstrijd gisteren, op eigen veld, tegen Honvéd volstond voor de jongste club in de Hongaarse Nemzeti Bajnokság. En die zege kwam er. Puskás won met 2-1 en Slagveer scoorde de winnende.

Achteraf was de zege overigens niet nodig, want de nummer 4 in de stand (Mezökövesd) verloor met 1-0 bij kampioen Ferencváros.

"Het is de hoogste ranking ooit van deze club, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we Europees voetbal hebben gehaald", aldus Slagveer. De 26-jarige aanvaller, die in de winterstop FC Emmen nagenoeg transfervrij verliet, startte tegen Honvéd niet in de basis. "Dat had een tactische reden omdat zij met vijf verdedigers speelden." Puskás kwam in de eerste helft op achterstand, maar nog voor rust scoorde de thuisclub de gelijkmaker. Zes minuten voor tijd schoot Slagveer de winnende binnen.

Slagveer kwam sinds zijn komst naar Felcsút 16 keer in actie voor Puskás. In totaal scoorde de Drent 2 keer en hij was drie keer de man van de assist.