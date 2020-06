Musical van groep 8 zonder publiek, maar mét professionele camera's

"Op uitnodiging van de Tamboer kunnen wij hier de musical opvoeren, helaas zonder publiek, maar alles wordt opgenomen en uitgezonden op YouTube én de leerlingen krijgen allemaal een USB-stick mee", zegt juf Nelleke Slagter.

Hele vette zaal

De leerlingen zijn vlak voor de uitvoering zichtbaar gespannen. En dat is begrijpelijk.

De zaal van de Tamboer ziet er imposant uit, ook al is die leeg. "Dit is echt een hele vette zaal. Het is wel jammer dat er geen publiek bij is, maar het is wel vet om op zo'n groot podium te spelen", zegt de 11-jarige Ilja Vaartjes.

Terugkijken

De eindmusical is een belangrijk moment voor de leerlingen uit groep 8. Het is balen voor de leerlingen dat hun ouders en vrienden er niet bij kunnen zijn, maar theater de Tamboer zorg voor een goede oplossing. "Normaal doen we dit voor de hele school en met ouders er bij enzo, maar dat kan nu niet. Dat is wel heel jammer. Maar gelukkig wordt alles opgenomen", zegt Amy Doltersum (12).

''Ze filmen het uit verschillende hoeken. En we kunnen het vanavond al terugzien met onze familie. Dus dat is wel heel fijn", voegt Nessa Beuving (12) eraan toe.