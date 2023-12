Een muzikale ode van moeders aan hun zonen

Martijje Lubbers en Carina Vinke: het zijn twee Drentse zangeressen, maar vooral ook twee moeders van zoons. En over die laatste kwam afgelopen vrijdag een nummer uit: Kom naar huis. Een ode aan het uitgevlogen kroost met een duidelijke boodschap.

De samenwerking van de twee dames gaat terug naar het project Muzikale brieven aan Van Gogh, in het kader van het Van Gogh-jaar. "Daar mocht ik aan meedoen, want ik had een liedje geschreven over Van Gogh in Drenthe", vertelt Martijje.

De Roldense maakt zich al heel wat jaren verdienstelijk in de streektaalmuziek, met af en toe een Nederlands uitstapje. De klassiek geschoolde mezzosopraan Carina Vinke uit Erica was ook aanwezig bij het project. "Carina had daar ook een programma met het Veenkoloniaal Symfonie Orkest", legt Martijje uit.

Ze troffen elkaar tijdens het culturele festijn en kwamen aan de praat. "Dat was een heel mooi weekend, heel gezellig en het klikte goed", vertelt Martijje.

Moedergevoelens

Het verhaal van Van Gogh bleek een voedingsbodem voor meer muzikaliteit dan in één weekend paste. Toen de twee van elkaars talent op de hoogte waren, ontstond het idee om iets samen te gaan doen. Voortbordurend op het verhaal van Van Gogh klom Martijje in de pen. "Van Gogh was veel van huis. Hij had ook niet altijd een goede band met zijn pap en mam. Zijn pap en mam waren het lang niet altijd met alles eens."

De zangeres uit Rolde zocht daarbij naar overeenkomsten tussen haar en Carina en vond die in heel fundamenteel gedachtegoed. "Toen kwam ik al vrij snel op het moederschap uit." Het toeval wil dat beide zangeressen zoons hebben. "Zo kwam er een lied over een boodschap aan een zoon", legt de Roldense uit. "Het kan ook een dochter zijn, maar in dit geval waren het zoons", aldus Martijje.

Boodschap

Van Gogh was geen makkelijk mens en zijn ouders hadden het wellicht weleens met hem te stellen en dat was de inspiratiebron voor het nummer. De moedergevoelens maken echter dat er altijd een thuis is voor je kinderen.

"Hoe gek je het ook maakt en wat er ook gebeurt in je leven: weet dat je thuis altijd welkom bent", vat Martijje het lied samen. Carina kan zich ook makkelijk met de tekst identificeren. "Ja, fantastisch. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een heel fijn gezin, maar ik voel dat nog steeds bij mij ouders", vertelt ze. "Die bij mij in de achtertuin wonen", grapt ze erachteraan. "Bij mijn jongens hoop ik ook dat ze dat voelen."

Dat muziek persoonlijk is blijkt wel uit het volgende. Want het nummer is geschreven uit het perspectief van een moeder richting haar zoon. Toen het vorige week online verscheen, reageerde een vrouw via het web - wiens kinderen al uit huis zijn - tot tranen geroerd te zijn. Daarop reageerde volgens Carina een man dat niet alleen moeders er tranen van kunnen krijgen, maar vaders die aan hun dochters denken net zo goed.