Wel of geen banen weg bij FrieslandCampina in Beilen en Meppel?

Het is nog onduidelijk of er banen gaan verdwijnen bij de vestigingen van FrieslandCampina in Beilen en Meppel. Het zuivelbedrijf schrapt in de komende twee jaar wereldwijd 1.800 banen. In Nederland zullen 900 banen verdwijnen bij vrijwel alle onderdelen van de organisatie.

Drenthe heeft twee vestigingen: in Beilen, waar baby- en kindervoeding met melkpoeder wordt gemaakt, en in Meppel. Daar wordt vooral melkpoeder voor grootgebruikers geproduceerd. In Beilen werken 600 mensen, in Meppel 235.

Vooral ondersteunende diensten

"De verwachting is dat het vooral gaat om personeel in de ondersteunende diensten, op het hoofdkantoor Amersfoort verwacht ik de grootse klappen", zegt vakbondsbestuurder Henk Jongsma van CNV Vakmensen. En bij r&d (research & development, red.) in Wageningen. Maar de productielocaties in Beilen en Meppel hebben ook ondersteunde diensten, dus ook daar zijn ontslagen niet uit te sluiten. Maar productie is de kurk waarop de zaak drijft en daar zijn de afgelopen jaren al heel wat maatregelen genomen."

Jongsma is optimistisch dat de leden van CNV zullen instemmen met het sociaal plan, waarover al is onderhandeld met ook de andere vakbonden FNV en De Unie. "Ik denk dat we best goede afspraken hebben kunnen maken. Dan gaat het onder andere over financiële compensatie en goede begeleiding naar ander werk, binnen en buiten het bedrijf."

OR weet het vandaag

Volgens FNV-vakbondsonderhandelaar Ron Vos krijgen de bonden voor 20 december meer uitleg van FrieslandCampina over welke banen verdwijnen. De centrale ondernemingsraad en de daaronder hangende ondernemingsraden of afdelingscommissies ontvangen vandaag de officiële adviesaanvraag voor de reorganisatie. Daarin staat waarschijnlijk meer over hoeveel banen op iedere locatie moeten verdwijnen.

Friesland Campina zit in zwaar weer. Het bedrijf kondigde eerder al een bezuinigingsactie aan. Die moet jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro opleveren. De maatregelen van nu moeten leiden tot een besparing van 180 tot 200 miljoen euro. In het eerste deel van dit jaar zakte de nettowinst met 94 procent naar 8 miljoen euro. In 2022 was de winst over het hele jaar 292 miljoen euro.

De problemen van FrieslandCampina

Inflatie en veranderend consumentengedrag zijn de grootste oorzaken van de afnemende nettowinst. Een andere oorzaak is dat boeren een hogere melkprijs kregen, maar de voorraad niet goed verkocht werd. Volgens CNV vakmensen zijn er problemen rond de verkoop van babypoeder in China. Dat is het hoofdproduct van de Beiler fabriek van FrieslandCampina. In de melkpoederfabriek in Beilen was vanochtend een personeelsbijeenkomst.

Topman Jan Derck Van Karnebeek van FrieslandCampina erkent dat ook loonkosten het bedrijf parten spelen. In mei werd na acties een loonsverhoging van bijna 12 procent afgesproken over een periode van vijftien maanden.