Statushouders in zorgboerderij Gieterveen: 'Hoe zit het met de toekomst van de bewoners?'

In een voormalige zorgboerderij aan de Torenveen, in een buitengebied van Gieterveen, krijgen vanaf vrijdag zeven statushouders een tijdelijk onderkomen. De gemeente Aa en Hunze heeft deze plek naar eigen zeggen nodig om voldoende vluchtelingen te kunnen opvangen.

Het hoofdgebouw van de zorglocatie wordt inmiddels ingericht voor de nieuwe bewoning. Er komen zeven alleenstaande mannen tussen 16 en 51 jaar oud in te wonen. Een bijgebouw direct ernaast is op dit moment nog in gebruik als woon-zorglocatie voor drie personen.

'Met deze plek erbij voldoen we aan onze taakstelling'

"Deze locatie stond al een tijdje leeg en werd ons aangeboden, daar zijn we heel blij mee", zegt wethouder Ivo Berghuis van de gemeente Aa en Hunze. De gemeente zocht al enige tijd naar geschikte opvanglocaties voor statushouders. "Met deze plek erbij voldoen wij aan onze taakstelling."

De provincie Drenthe verzocht de gemeente recent om de achterstand in opvang aan te pakken. Direct na de start van de bewoning, starten de statushouders met een inburgeringscursus. Ze worden daarin begeleid door welzijnsorganisatie Impuls. Medewerkers van de gemeente houden in de eerste periode een vinger aan de pols.

Omwonenden van de locatie bij Gieterveen kregen maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst voor het eerst de plannen te horen. Bij die bijeenkomst waren zo'n dertig belangstellenden. Berghuis: "Wat we tijdens deze avond hebben opgemerkt, is dat de buurt in principe geen problemen heeft met de komst van de statushouders. Wél leven er veel vragen over hoe dat nu zit met de woon-zorglocatie en de toekomst van de drie bewoners."