Herenboerderij Hof van Rhee is er klaar voor: 'In maart eerste sla'

Maximaal 500 monden kan de Herenboerderij straks voeden. Met groente en fruit rechtstreeks van eigen land, vlees van scharrelkoeien en -varkens, en kakelverse eieren. Samen zijn ze de baas over het land en de oogst die er vanaf komt.

Varkens in de modder

Maar voordat er echt geoogst kan worden, zijn de Herenboeren Assen weer flink wat maanden verder. In november gaat de eerste spade de grond in. En over een jaar ziet het beeld volgens een enthousiaste voorzitter Mariska Pater er als volgt uit, als je over de landerijen van de coöperatie kijkt. "Er scharrelen allemaal kippen rond die dagelijks verse eieren leveren. Varkens rollen ergens achterop het perceel knorrend door de modder, en er lopen brandrode koeien met kalveren. D'r staat een boomgaard met allemaal fruitbomen met appels en peren. En met moestuinen en tunnelkassen, waar we zo'n vijftig verschillende soorten groente verbouwen, is het geheel compleet", mijmert ze.

Inrichting boerenhoeve

10 hectare gaan ze als coöperatie pachten van de gemeente Assen. Het is landbouwgrond aan de zuidkant van de buurtschap Rhee, waar nu nog een strak, groen weiland ligt en een akker vol mais. Ze willen er duurzaam boeren. En dat is bijvoorbeeld zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar met vaste mest van de eigen dieren en compost.

Het definitieve ontwerp voor inrichting van de boerenhoeve is nagenoeg klaar. Maar die wordt volgens Pater eerst nog aan de leden en buren voorgelegd voordat deze naar buiten mag. "We willen er zorgvuldig mee omgaan, want we willen iedereen meenemen in het verhaal." Duidelijk is al wel dat er straks op het boerenland geen echte boerderij te vinden is, alleen wat schuilplekken voor de beesten en een kleine opslagplek voor werkmaterieel en voer. Alles gebeurt verder in de buitenlucht.

Gerard Bakker en Mariska Pater kunnen niet wachten (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Startkapitaal

Vorige week is de coöperatie officieel opgericht bij de notaris. Voor de Herenboederij is uiteindelijk Hof van Rhee als naam gekozen, en niet zoals eerst was bedacht Rheehoeve. "We hadden vorige maand nog naar buiten gebracht dat het de Rheehoeve zou worden. Maar er reageerde een inwoner van Rhee. Die zei dat hij deze naam al jaren gebruikt als zijn bedrijfsnaam. Dus hebben we nu gekozen voor Hof van Rhee."

Voor het verzilveren van het startkapitaal komt het nu aan op de 225 huishoudens, die zich de afgelopen tijd met een intentieverklaring hebben geregistreerd als geïnteresseerd coöperatielid. Die moeten nu officieel lid worden, en vervolgens ook met geld over de brug komen.

Wachtlijst

"En het komt nu echt op de komende week aan", stelt voorzitter Pater. "Tot 8 juli hebben ze de tijd om zich definitief in te schrijven als lid. En dan is het financieel rond", zegt Pater. "Op papier hebben we het maximumaantal van de 500 monden die we kunnen voeden al bereikt. Maar het moet nu wel officieel worden. En als we er eroverheen gaan, dan komen er mensen op de wachtlijst."

Samen betalen de herenboeren op die manier voor de pacht, de aankoop of huur van materiaal voor landbewerking, voer voor de beesten en de boer die de dagelijkse leiding heeft over Herenboerderij Hof van Rhee.

'Weet wat je eet'

Twee jaar zijn ze bezig geweest, om bij Assen de coöperatie van herenboeren van de grond te trekken. In andere delen van het land zijn ook al wat herenboerderijen te vinden, maar de oorsprong ligt in het Brabantse Boxtel. Van daaruit is het principe van de herenboerderijen verder verspreid. Assen is de eerste in het Noorden. Het principe is simpel. Tegen betaling van 1000 euro inleggeld (eenpersoons huishouden) of 2000 euro (meerpersoons huishouden) zijn een paar honderd gezinnen gezamenlijk eigenaar over een boerenbedrijf, dat ze duurzaam runnen.

Ze nemen daarmee de regie over hun eigen voedsel. Voor een tientje per persoon krijgen ze vervolgens een hele week verse groente, fruit, vlees en eieren van hun eigen hoeve. "Je weet precies wat je eet, waar het vandaan komt, en hoe het geteeld of gefokt is. Als je het uit de supermarkt haalt, is dat maar zeer de vraag", zegt Pater.

Geen boontjes uit Afrika

Bestuurslid Gerard Bakker meldde zich anderhalf jaar geleden met zijn vrouw meteen aan, toen hij van Herenboeren Assen hoorde. "Waarom zou ik boontjes eten uit een Afrikaans land, als ik het hier vlakbij om de hoek kan krijgen. Lokaal je voedsel halen, da's ook veel beter voor onze aarde."

Ook wordt het simpelweg met de seizoenen mee-eten, zegt Pater. "Dus bij ons in de winterperiode geen aardbeien, maar gewoon boerenkool van het land, voor een lekkere stamppot." Zelf kijkt ze reikhalzend uit naar de tomaten, waar ze naar eigen zeggen 'dol op is'.

Handen uit mouwen

Ook zelf stevig de handen uit de mouwen steken als herenboer, dat is geen must. Maar volgens Pater is het wel mooi meegenomen als mensen op gezette tijden meehelpen op de hoeve. "Hoe meer mensen vrijwillig meewerken, hoe goedkoper het wordt. Maar als coöperatie hebben we een betaalde boer aan het werk, en er zijn ook groepen vrijwilligers die graag aan de slag gaan. Maar elke hand extra is er weer eentje, en dat maakt het bovendien goedkoper."

En ervaring is niet echt nodig. Al doende leert men, is het motto. Zo heeft Gerard Bakker, zo zegt hij zelf, 'tot nu toe nooit op boerenland gewerkt, dus geen enkel verstand van boeren'. "Maar ik ben door al het enthousiasme van dit project zo aangestoken, dat ik zeker ook zelf aan de slag ga", besluit de Assenaar.

Herenboeren van Assen zijn er klaar voor

