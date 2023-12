'Het is een misverstand dat vv Hoogeveen een koopclub is'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Podcastmakers Stijn Steenhuis en Tom Meijers ontvangen deze week Menno Heerkes, de 30-jarige spelverdeler van vv Hoogeveen. De voormalig teamgenoot van Hakim Ziyech, Wout Weghorst en Robin Gosens is profvoetballer geweest, maar is nu zielsgelukkig op het middenveld van de derdedivisionist.

"Het gevoel dat je hebt als je doorkrijgt dat je het net niet haalt, ebt uiteindelijk wel weg. Dat is in het begin moeilijk, maar wordt steeds minder", zegt Heerkes in de Onze Club Podcast. Bij Hoogeveen speelt hij samen met broertje Tom en dat is speciaal: "Hij is ook mijn beste vriend, dus dat is ook de reden dat ik uiteindelijk voor deze club heb gekozen. Het is fantastisch om nu samen te spelen."

Voor het geld heeft hij de stap naar Drenthe niet gezet: "Nee, voor het geld hoef je bij ons niet te zijn. Dat Hoogeveen een koopclub is, is ook een misverstand."

Voetballende broers

Host Stijn Steenhuis borduurt voort op voetballende broers in Drenthe en heeft de Onze Club Podcast-appgroep om hulp gevraagd. Nadat zijn telefoon explodeerde, is hij een lijst gaan maken. 'Killerkoppel' Camiel en Jos Fidom, Mathijs en Frans Capellen uit Zuidwolde, Danny en Roy Feiken, MSC'ers Rense en Max van Dijk, tweeling Marnix en Xander Jager en dat zijn ze nog lang niet allemaal. Kortom, er zijn een hoop interessante koppeltjes in de provincie.

Sidekick en Valthermond-verdediger Tom Meijers haalde dit weekend een punt en een gele praatkaart in Norg. Hij heeft het in deze editie van de Onze Club Podcast over juichen, want hij zag een aantal schitterende celebrations. Zo loopt vv Nieuw Buinen-vedette Eron Albers naar het schijnt nog over de Buunerdrome met zijn vinger voor z'n mond en kijkt uitblinker Sjoert Giezen van vv Veenhuizen waarschijnlijk uit naar vrijdag als het WK Darts begint. "Dat was voor mij als dartliefhebber de mooiste celebration van dit weekend."

