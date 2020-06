Paard en Erfgoed gaat door en is testevenement voor Drenthe

Paard en Erfgoed kan dit jaar 'gewoon' plaatsvinden in het eerste weekend van september. Het evenement in Frederiksoord dat zich richt op paarden, honden, schapen en ambachten is een testevenement voor heel Drenthe.

"We hebben een heel plan gemaakt met tijdsloten, vakken voor bezoekers en een systeem om digitaal kaarten te kopen", zegt Sebraine Meijerink van Paard en Erfgoed. "We zijn een pilot voor de gemeente Westerveld en voor Kenniscentrum Events Drenthe."

Ervaring voor heel Drenthe

Op het evenement wordt zo ervaring opgedaan op gebieden van handhaving, catering en crowdmanagement. Die ervaringen kunnen gebruikt worden bij de opzet van andere evenementen in Drenthe. "We proberen organisaties ondersteuning te bieden, dit is nieuw voor iedereen. En wat we leren gaan we delen", zegt Mieke Zijl van het Kenniscentrum Events.

In totaal zijn er vier Drentse pilots, waaronder ook de Superprestige veldrijden in Gieten. "We kijken naar hoe je omgaat met de toestroom van deelnemers en of je wel publiek kunt laten komen", vervolgt Zijl. "Hoeveel ruimte moet je bijvoorbeeld creëren op het terrein? Wij weten ook niet alles en vragen het aan experts." Ook is er aandacht voor catering en briefing van vrijwilligers, want hoe ga je gastvrij om met een situatie waar geen afstand wordt gehouden?

Vorig jaar kwamen er zo'n 5000 bezoekers naar Paard en Erfgoed. "We hopen daar dit jaar weer op, maar wel verdeeld over twee dagen. Normaal is het een eendaags evenement", zegt organisator Meijerink. "We werken met meerdere ingangen om de toeloop te verspreiden. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid ook bij bezoekers."

Kwetsbare vrijwilligers

Meer maatregelen en meer ingangen betekent ook meer vraag naar vrijwilligers. "Er hebben zich al nieuwe vrijwilligers aangemeld, maar er zijn er nog meer nodig", vertelt Meijerink. Een deel van de vaste vrijwilligers kan dit jaar namelijk niet naar het evenemententerrein achter museum De Proefkolonie komen. Paard en Erfgoed werkt met vrijwilligers met 'een rugzakje', van wie een deel tot de kwetsbare doelgroep behoort.

"Die kunnen er niet live bijzijn", weet Meijerink. "Maar bij de voorbereiding kan je wel al heel gauw betrokken zijn. We vragen mensen op hun eigen woonplek of werkplek bij te dragen. Er moeten bijvoorbeeld heel veel vlaggetjes van stof gemaakt worden, maar er is bijvoorbeeld ook digitaal werk. We willen de betrokkenheid vasthouden."

