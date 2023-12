Onderzoek naar cameratoezicht Doevenkamp in Assen

De gemeente Assen onderzoekt de mogelijkheid om cameratoezicht in te stellen bij de Doevenkamp in het centrum van de stad. Het is een van de resultaten van een bijeenkomst met bewoners van de Doevenkamp, afgelopen vrijdag.

De bewoners hadden zich gemeld na een brand in de parkeergarage, waar twee auto's in brand waren gestoken. Doordat de brand oversloeg naar de woningen boven de parkeerplaats raakten twee appartementen onbewoonbaar. Daarop lieten de bewoners weten zich niet veilig te voelen in de wijk.

In een brief aan de gemeente schrijven zij dat er al lang problemen zijn met vandalisme, vuilnis op straat, drugshandel en overlast van hangjongeren in en rondom de parkeergarage. Ze beklaagden zich erover dat de gemeente al jaren niets doet aan de problemen in de buurt.

Cameratoezicht en parkeren

Een van de wensen van de bewoners was cameratoezicht in de buurt. Dat kon de gemeente nog niet toezeggen, maar wel een onderzoek naar de mogelijkheden. Daarvoor is ook advies van de politie en het Openbaar Ministerie nodig.

Verder is afgesproken dat bewoners gebruik kunnen maken van parkeergarage Citadel, op een paar minuten lopen van de Doevenkamp. Door de brand is een aantal parkeerplaatsen onbruikbaar geworden.