Meer faillissementen in Drenthe, maar minder dan voor coronatijd

In 2019, het laatste jaar voor de corona-uitbraak, gingen 92 bedrijven failliet in Drenthe. Dezelfde trend is in het hele land te zien, al is de stijging in Drenthe hoger dan het landelijke gemiddelde. De stijging was het grootst in Friesland (108,1 procent). In Zuid-Holland was de toename het kleinst: 40,1 procent.