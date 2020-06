Drents Museum koopt schilderij Max Liebermann

Het Drents Museum in Assen heeft een tweede werk aangekocht van de Duitse kunstenaar Max Liebermann. Het gaat om het schilderij Kind onder bomen (studie voor Spelende kinderen) uit 1882. De aankoop is mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van het Drents Museum.

Algemeen directeur Harry Tupan is zeer verheugd met het nieuwe schilderij: "De aankoop van een tweede schilderij van deze beroemde kunstenaar speelt een belangrijke rol in de internationale profilering van het Drents Museum. Alle andere werken die Liebermann in Drenthe maakte, bevinden zich in niet-Nederlandse collecties. De aankoop van Kind onder bomen zorgt ervoor dat het Drentse verhaal van Liebermann verteld kan worden op de plaats waar het zich allemaal heeft afgespeeld."

Liebermann en Drenthe

Liebermann is de beroemdste buitenlandse kunstenaar die Drenthe bezocht heeft. Hij heeft jarenlang zijn zomermaanden in ons land doorgebracht. Hier vond hij motieven voor zijn schilderijen: plattelandsbewoners, wevers en strandgangers.

In de zomer van 1882 was Liebermann in het Drentse Zweeloo. Hij verbleef van juni tot oktober 1882 in het logement van Jan en Lammechien Mensingh. In de boomgaard achter de herberg vond hij volop inspiratie voor de beroemde werken Bleek te Zweeloo (1882) en Spelende kinderen (1882). Op het schilderij Kind onder bomen is te zien hoe een aantal kinderen het spel 'boompje verwisselen' speelt, terwijl volwassenen vlakbij aan het werk zijn op het bleekveld.

Het schilderij zal vanaf vandaag te zien zijn in de expositie Barbizon van het Noorden, die is verlengd tot en met 13 september 2020.

Lees ook: