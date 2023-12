Metershoog beeld van Vincent van Gogh in Assen gestolen: 'Willen het snel terug'

Het beeld van Vincent van Gogh aan de Kop van de Vaart in Assen is gestolen. Waarschijnlijk is het beeld vannacht ontvreemd.

Het ruim 4 meter hoge beeld pronkt in Assen vanwege de Vincent van Gogh-tentoonstelling die tot en met 7 januari duurt. Vanochtend was het beeld verdwenen en stond er op die plaats een bord met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast."

Onduidelijkheid

Het Drents Museum was nog niet op de hoogte van de verdwijning van het grote beeld. Binnenstadvereniging Vaart in Assen laat via Kjelt Vosjan weten dat het ook nog over weinig informatie beschikt: "Mijn telefoon ontplofte. We weten nog weinig", zegt hij. "We zijn in ieder geval blij dat er een bordje bij staat. Dat toont aan dat het een ludieke actie is. Maar het mag duidelijk zijn dat we het beeld graag snel terug willen."